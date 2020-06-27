2020-06-27T07:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии наградили бывшего главврача больницы, где возникла вспышка коронавируса

Соответствующий документ появился на сайте главы республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне на сайте главы Башкирии появился список награжденных за добросовестный труд медицинских работников. Среди прочих в нем значится бывший главный врач РКБ имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова. Согласно официальному документу, она награждена Почетной грамотой республики.

Напомним, весной этого года, когда пандемия коронавируса была на пике и количество зараженных ежедневно прибавлялось сотнями, в Республиканской больнице в Уфе возникла вспышка инфекции. Тогда больницу срочно закрыли на карантин, а число заболевших там росло день ото дня. Ситуация едва не вышла из-под контроля. Тогда обязанности главного врача исполняла Эльза Сыртланова.

Как только масштабы вспышки коронавируса в стенах больницы стали известны общественности, следком по Башкирии организовал доследственную проверку. Результаты ее до сих пор не известны, а пресс-служба ведомства молчит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт Советской площади в Уфе потратят более 241 млн рублей
В Башкирии открылся новый интернат для особенных детей
«Если хозяин Баха, то вкусно!»: В Башкирии школьники устроили давку за восточным лакомством
ГИБДД по Башкирии объявили о начале очередной спецоперации
Жителю Башкирии из мести разрисовали и залили монтажной пеной дорогую иномарку
В Башкирии легковушка вылетела с дороги, пострадала пассажирка
В Башкирии наградили бывшего главврача больницы, где возникла вспышка коронавируса
Сотрудник налоговой из Москвы попался на взятке в Башкирии
В Башкирии коронавирус подтвердился у 858 медиков – Роспотребнадзор
В Уфе после продажи квартиры убили женщину: ее тело было закопано рядом с парком
С начала 2020 года количество безработных в Уфе увеличилось на 21 тысячу человек
В Уфе на карантин по коронавирусу закрыт один из корпусов перинатального центра
Институт нефтегазового бизнеса расширяет границы международного сотрудничества
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на территории республики
Для семей с двумя и более детьми в Башкирии введут льготы по приему в детсады и школы
В Башкирии изменились цены на некоторые продукты
В Башкирии вновь обновились правила поведения в магазинах и торговых центрах
Власти Башкирии озвучили ценник на единую форму для школьников