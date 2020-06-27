В Башкирии наградили бывшего главврача больницы, где возникла вспышка коронавируса

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:00:45+03:00

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Накануне на сайте главы Башкирии появился список награжденных за добросовестный труд медицинских работников. Среди прочих в нем значится бывший главный врач РКБ имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова. Согласно официальному документу, она награждена Почетной грамотой республики.

Напомним, весной этого года, когда пандемия коронавируса была на пике и количество зараженных ежедневно прибавлялось сотнями, в Республиканской больнице в Уфе возникла вспышка инфекции. Тогда больницу срочно закрыли на карантин, а число заболевших там росло день ото дня. Ситуация едва не вышла из-под контроля. Тогда обязанности главного врача исполняла Эльза Сыртланова.

Как только масштабы вспышки коронавируса в стенах больницы стали известны общественности, следком по Башкирии организовал доследственную проверку. Результаты ее до сих пор не известны, а пресс-служба ведомства молчит.

ИСТОЧНИК KP.RU