В Башкирии за неделю утонуло больше человек, чем скончалось от коронавируса за 5 месяцев эпидемии

Аномальная жара в Башкирии привела к тому, что горожане бросились к водоемам спасаться от палящего зноя. Вот только далеко не все выбирают для купания официальные пляжи – кому-то ехать далеко, слишком много отдыхающих, где-то приходится заплатить за отдых. Вот и купаются люди на диких пляжах, где нет спасателей, где сильное течение и илистое дно. Отсюда и небывалое, рекордное количество утонувших – только за прошлую неделю в республике во время купания утонули 35 человек. Это больше, чем умерших от коронавируса в Башкирии за все пять месяцев эпидемии. Еще четырех сейчас разыскивают водолазы – предположительно, они также погибли на воде. Кроме того, за неделю сотрудники аварийной службы спасли 68 отдыхавших на реках и озерах, в том числе и 34 ребенка.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров, в основном, тонут люди в возрасте от 25 до 40 лет. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому заплывали слишком далеко и, не рассчитав силы, уходили под воду. Но печальная статистика говорит о том, что тонут не только взрослые, но и дети. Только за прошлую неделю утонули несколько детей и подростков, которые остались в воде без присмотра взрослых.

«ДОЛИ СЕКУНДЫ – И ОН ИСЧЕЗ»

15 июля пятилетний Миша (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) пришел вместе с мамой, братьями и сестрами на дикий пляж Демы неподалеку от села Черниговка в Чишминском районе. Взрослые на берегу устроили импровизированную вечеринку, пока дети играли в воде. Пара минут – и вот уже маленького Миши нигде не видно. Лишь только на берегу лежали одежда и сандалии мальчика.

- Сидел на берегу, я рядом стояла. Отвернулась. Доли секунды – и всё. И он исчез. Сразу побежали искать, нырять, - рыдала мама Миши в беседе с журналистами.

На поиски ребенка вышли полицейские, волонтеры, просто неравнодушные жители деревни. У всех теплилась надежда – а может, мальчик убежал в лес? Но чуда не произошло. На третий день тело утонувшего ребенка было найдено только на третий день, в километре от места пропажи.

Водолазы нашли тело ребенка на следующий день в километре от места пропажи

18 июля в Стерлитамаке на пляже возле реки Ашкадар пропал шестилетний Роман. Мама мальчика занималась своими делами, а за малышом поручила присматривать его девятилетнему брату. Но стоило ему отвлечься на несколько минут, Рома исчез. Родители обыскали весь пляж, позже спасатели всю ночь прочесывали реку. На следующий день тело ребенка было найдено буквально в десятке метров от пляжа.

15 июля 15-летняя Снежана вместе с мамой пришла освежиться к реке Белой возле села Вострецово в Бураевском районе. Девочка зашла в воду, а когда ее мать отвернулась на пару минут, Снежану сбило с ног сильное течение и увлекло под воду. Бездыханное тело ребенка достали из воды водолазы на следующий день.

Во всех трагических случаях сейчас разбираются следователи: они опрашивают членов семьи и очевидцев, устанавливают все обстоятельства случившегося. Очень важно понять, почему тонут дети, даже если взрослые находятся рядом, и как это предотвратить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А тем временем в Нуримановском районе Башкирии идут поиски 10-летней Елизаветы, которая накануне пошла на речку к своей сестре, но не дошла до нее. Девушка рассказала, что слышала странный всплеск, будто кто-то барахтается в воде, но когда попросила очевидца посмотреть, что происходит, тот ответил ей отказом и уехал. Сейчас Елизавету разыскивают десятки добровольцев, сотрудники полиции и водолазы, но надежда, что девочку найдут живой, тает с каждой минутой.

Девочку разыскивают десятки добровольцев, полицейские и водолазы

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Спасатели не перестают напоминать о простых правилах поведения на воде, которые помогут предотвратить трагедию: не купайтесь в необорудованных местах, избегайте глубоких водоемов, не ныряйте в незнакомых местах, особенно, если не знаете какое там дно, избегайте купаний в водоемах, где илистое дно и много затонувших коряг, не ходите купаться в одиночку, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, и главное – никогда не оставляйте детей у воды одних без присмотра! Даже если с ними есть дети постарше, они не смогут прийти на помощь в случае необходимости и сами рискуют утонуть.