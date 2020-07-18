2020-07-18T14:18:55+03:00
Происшествия

Вторая трагедия в семье: подробности гибели 5-летнего мальчика, пропавшего на берегу реки в Башкирии

Ребенка искали двое суток
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Стали известны подробности гибели 5-летнего мальчика, тело которого было найдено спустя два дня после пропажи на берегу реки в Чишминском районе Башкирии.

В злополучный день 15 июля маленький Максим вместе с братом и сестрами отдыхал на неорганизованном пляже реки Демы, недалеко от села Черниговка. За детьми приглядывали шесть взрослых, однако этого оказалось недостаточно – 5-летний ребенок пропал с поля зрения родителей.

«Сидел на берегу, я рядом стояла. Отвернулась. Доли секунды – и всё. И он исчез. Сразу побежали искать, нырять», – цитирует маму погибшего ребенка «ГТРК-Башкортостан».

По словам матери Максима, она отвернулась буквально на мгновение - и ребенок пропал // фото: скриншот сюжета ГТРК-Башкортостан

По словам матери Максима, она отвернулась буквально на мгновение - и ребенок пропал // фото: скриншот сюжета ГТРК-Башкортостан

Сначала взрослые пытались найти мальчика самостоятельно. Спустя полчаса безрезультатных поисков они вызвали спасателей, и те начали прочесывать местность. Позже к ним подключились волонтеры. Максиму обнаружили мертвым в воде только на третий день, в километре от места пропажи.

Ребенка нашли в воде на третий день // фото: МЧС РБ

Ребенка нашли в воде на третий день // фото: МЧС РБ

Мать ребенка долгое время не могла пройти процедуру опознания. Как оказалось, за последнее время это не первая трагедия в ее семье – два месяца назад она потеряла супруга, отца Максима.

Мать Максима долгое время не могла подойти к телу ребенка, чтобы опознать его // фото: скриншот сюжета ГТРК-Башкортостан

Мать Максима долгое время не могла подойти к телу ребенка, чтобы опознать его // фото: скриншот сюжета ГТРК-Башкортостан

Следственный комитет тем временем начал доследственную проверку. Правоохранители намерены установить обстоятельства гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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