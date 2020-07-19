Пропавшего на берегу реки шестилетнего мальчика из Башкирии нашли мертвым

19 Июль 2020 2020-07-19T12:35:02+03:00

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В Стерлитамаке прекращены поиски шестилетнего ребенка, который пропал накануне в районе реки Ашкадар. Как сообщали ранее волонтеры, мальчик пришел туда купаться вместе с мамой и девятилетним братом. Стоило женщине отвлечься буквально на пару секунд, малыш уже пропал из виду. Родители до последнего надеялись, что их сын мог просто куда уйти и заблудиться, а сотни добровольцев прочесывали близлежащую территорию всю ночь.

Но чуда не произошло. Только что волонтеры ДПСО «Отклик» сообщили, что ребенка нашли мертвым. Очевидно, что мальчик все же утонул во время купания. Сейчас обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, которые инициировали доследственную проверку.

- В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и члены семьи ребенка, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что аналогичный случай произошел на днях в Чишминском районе Башкирии. Там утонул пятилетний мальчик, который пришел купаться на реку вместе с мамой и братьями, но остался без присмотра, что и привело к трагедии.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родителям мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU