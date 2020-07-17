В Башкирии на глазах отдыхающих трагически погибла 15-летняя девочка

17 Июль 2020 2020-07-17T11:03:01+03:00

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В Башкирии на глазах очевидцев утонула 15-летняя девочка.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, несчастный случай произошел в минувшую среду, 15 июля. 15-летняя жительница Бураевского района купалась на местном пляже реки Белой вместе с родителями. По неизвестным пока причинам, в один момент несчастная девочка не смогла вернуться на берег.

В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что ребенок ушел на дно в момент, когда мама буквально на несколько секунд отвернулась в сторону. Спасти девочку очевидцам или спасателям не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU