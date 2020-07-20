2020-07-20T09:25:32+03:00
Общество

«Пошла к сестре на речку»: подробности таинственного исчезновения десятилетней девочки в Башкирии

Сейчас ребенка ищут волонтеры и полиция
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Нуримановском районе Башкирии продолжаются поиски 10-летней Екатерины С. Девочка пропала вчера днем в деревне Усть-Салдыбаш, поэтому родные немедленно забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам отряда «Лиза Алерт». Знакомые семьи рассказали подробности таинственного исчезновения ребенка.

- Она с отцом сено косить в деревню поехала. Отец сено косил, а девочка пошла к сестре на речку. Сестра там рыбу ловила, услышала какой-то странный всплеск, будто кто-то в воду упал. Там машина стояла неподалеку, она бросилась к водителю, но тот сказал, что не умеет плавать и уехал. Больше никого там не было, никто ничего не видел. Мы уже сто раз все вокруг обошли, никаких следов. Очень хочется верить в лучшее, но надежда слабеет с каждой минутой, - не может сдержать слез дядя Екатерины.

Сейчас поисковики, сотрудники правоохранительных органов и водолазы прочесывают прилегающую к деревне территорию и реку. Никто не теряет надежду увидеть девочку живой и здоровой.

Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: белая футболка, желтые шорты.

Если вы что-то знаете о местонахождении Екатерины, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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