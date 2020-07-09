2020-07-09T10:45:15+03:00
Происшествия

15 лет за убийство сына: в Башкирии осудили молодую мать, которая задушила и закопала в навозе своего годовалого малыша

Также женщина обязана будет выплатить отцу ребенка миллион рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Малыша разыскивали двое суток, не догадываясь, что его тело спрятано неподалекуМалыша разыскивали двое суток, не догадываясь, что его тело спрятано неподалеку
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Сегодня, 9 июля, суд поставил точку в нашумевшей истории убийства молодой матери собственного годовалого сына. 29-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Юлия Х. признана виновной в расправе над малолетним ребенком и ближайшие 15 лет проведет в исправительной колонии общего режима. Также женщину обязали выплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации своему бывшему супругу и отцу ребенка, который проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего. Подразумевается, что сельчанка будет выплачивать их из своей зарплаты, которую будет получать, работая в исправительном учреждении.

Напомним, что во время судебных прений прокурор настаивал на более суровом наказании – 18 годам лишения свободы. Дело в том, что судебная психиатрическая экспертиза показала, что Юлия не находилась в состоянии аффекта, когда душила и закапывала своего сына в навозе, и прекрасно отдавала отчет своим действиям. Впрочем, женщина почти сразу во всем чистосердечно призналась и раскаялась, к тому же у нее осталась старшая пятилетняя дочь, которую сейчас воспитывает супруг от первого брака.

Фото: следственный комитет РБ

Фото: следственный комитет РБ

- Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления республики была грамотно выстроена тактика допроса обвиняемой, в ходе проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа с женщиной был установлен психологический контакт, в результате обвиняемая дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка, - рассказали в пресс-службе следственного комитета республики

УТВЕРЖДАЛА, ЧТО РЕБЕНКА ВЫКРАЛ ЕГО ОТЕЦ

Напомним, что эта жуткая история произошла в ночь на 29 августа 2019 года. Юлия позвонила в полицию и, заливаясь слезами, рассказала, что ее годовалый сын Тагир (имя изменено – Ред.) пропал из своей кроватки. Она предполагала, что малыша мог выкрасть его отец - супруги разошлись, и отношения у них совсем не складывались. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», пока полицейские, криминалисты, водолазы, кинологи с собаками, сотни волонтеров-поисковиков из разных уголков Башкирии, а также простые сельчане искали малыша. Отрабатывались самые разные версии, но правда заставила всех содрогнуться. Во время допроса Юлия призналась, что убила малыша. В ту ночь ребенок проснулся и залился голодным плачем, но в доме не было ни крошки еды, поэтому Юлия не придумала ничего, как задушить сына, а потом, приговаривая, что «все будет хорошо», завернула его в одеяльце и закопала в куче навоза во дворе. Соседи, знакомые и даже бывшая свекровь Юлии до последнего не верили, что женщина могла лишить жизни собственного сына, ведь в глазах окружающих она выглядела как любящая мать, на все готовая ради своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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