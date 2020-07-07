В Башкирии матери, убившей и закопавшей своего годовалого сына, грозит 18 лет тюрьмы

Накануне в Верховном суде Башкирии прошли прения по громкому уголовному делу – убийству годовалого ребенка собственной матерью. В ходе прений прокурор запросил для обвиняемой, 29-летней жительницы Дюртюлинского района, 18 лет тюремного срока. Дело в том, что во время следствия была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала – женщина не находилась в состоянии аффекта и осознанно задушила своего сына, а потом закопала во дворе.

- Государственное обвинение предложило суду назначить обвиняемой наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 2 года, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«ЗАДУШИЛА И ЗАКОПАЛА В НАВОЗЕ»

Напомним, что эта шокирующая история произошла в конце августа 2019 года: мать-одиночка Юлия Х. из села Исмаилово позвонила в полицию и сообщила, что ночью из кроватки пропал ее годовалый сын Тагир (имя изменено – Ред.), и, возможно, ребенка похитил его собственный отец. На поиски малыша вышли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, волонтеры-поисковики со всей республики, жители Исмаилово и окрестных деревень. Водолазы прочесывали дно местной реки, а кинологи с собаками обыскивали каждый куст, но все было бесполезно – ребенка нигде не было. А ночью пришли страшные новости: Тагир найден мертвым.

Сразу после исчезновения ребенка следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ходе беседы с сыщиками Юлия Х. сначала заявила, что «завернула ребенка в одеяло, вынесла на улицу и оставила в крапиве», а позже чистосердечно призналась, что убила его. С трясущимися руками, обливаясь слезами, женщина рассказала, что в ту ночь сын проснулся и начал плакать от голода, но в доме не было ни еды, ни денег. Тогда мать вытащила ребенка из кровати и, приговаривая, что «все будет хорошо», сначала задушила его, потом завернула в одеяло и закопала во дворе под кучей навоза. После, испугавшись ответственности, Юлия позвонила в полицию и сообщила о пропаже сына.

У женщины осталась пятилетняя дочь от первого брака, ее Юлия не тронула. За девочкой обещала присматривать бывшая свекровь Юлии, позже стало известно, что малышку забрал ее отец. Сама женщина очевидно теперь дочь увидит очень не скоро.

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