2020-06-19T11:02:34+03:00
Происшествия

«До дома оставалось идти три минуты»: подробности ЧП в Башкирии, где погибла 15-летняя девочка

На скорости ее сбил пьяный водитель «Лады Калины» [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Арина росла в полной семье, у нее осталась сестренка 13-ти летАрина росла в полной семье, у нее осталась сестренка 13-ти лет
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Накануне вечером 18 июня в Стерлитамаке произошла смертельная авария с участием пешеходов. Как ранее сообщала «КПУфа», на улице Горького 62-летний местный житель за рулем «Лады Калины» на тротуаре сбил двух девочек 15 и 13 лет. К сожалению, старшая получила смертельные травмы и скончалась на месте аварии, ее подруга находится в тяжелом состоянии. Как рассказали в ГИБДД, школьницы возвращались с игровой площадки, до дома оставалось идти около трех минут. Алкотестер показал у водителя 0,838 промилле.

«СБИЛ КОГО-ТО?»

Момент жесткой аварии попал на запись видеорегистратора ехавшего позади автомобиля. На нем видно, что водитель отечественной легковушки едет довольно быстро и лихо входит в повороты.

- О, полетел, придурок. Не знай, сбил кого-то? Шляпа лежит, - говорит автомобилист.

В какой-то момент он вылетает с дороги, ехавшие сзади люди только потом поняли, что он наехал на девочек, и остановились.

Пьяный водитель в Стерлитамаке сбил 15-летнюю девочку. Момент ДТП // 19.06.

- Это страшно! Видеть, как умирают дети... Там такой поворот. Надо что-то делать. Там постоянно машины на этот тротуар наезжают. Летят на огромной скорости. Страшно там ходить пешком, - говорят местные жители.

В отношении нерадивого водителя уже возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал, сказал, что готов ответить по закону. К слову, поначалу он пытался даже скрыться с места происшествия – на своей разбитой машине он пытался уехать с места происшествия. Его до приезда полиции задержал водитель «девятки», который остановился, увидев аварию.

Водитель свою вину признал

Водитель свою вину признал

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ [нарушение ПДД, повлекшее смерть], - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства ДТП. Водителю будет избрана мера пресечения.

НЕДАВНО ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТИЕ

Погибшей девочкой оказалась 15-летняя Арина Д. (имена здесь и далее изменены – Ред.). Совсем недавно, 10 июня, школьница отметила свой день рождения. Известно, что девочка росла в полной семье, у нее остались родители и 13-летняя сестренка.

На месте ДТП собралась куча людей

На месте ДТП собралась куча людей

- Земля тебе пухом, наша светлая девочка. Прости, что не уберегли, - скорбят по ней родные и близкие.

Напомним, что это второй подобный случай за неделю. Во вторник 16 июня точно такое же ДТП произошло в Иглино – здесь пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил детей, которые шли в школу на вручение аттестатов. К сожалению, 15-летняя Мария получила слишком серьезные травмы и погибла на месте ЧП.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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