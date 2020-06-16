«Они были влюбленной парой»: подробности трагической гибели 15-летней девочки в Башкирии

Стали известны подробности аварии в селе Иглино, которая произошла сегодня в полдень 16 июня. Как ранее сообщала «КП – Уфа», 37-летний пьяный водитель за рулем «Рено Логана» на огромной скорости наехал на двоих школьников – 15-летнего Даниса и 15-летнюю Марию (имена здесь и далее изменены – Ред.). Удар был такой силы, что школьница погибла на месте, а за жизнь парня борются врачи.

ШЛИ ЗА АТТЕСТАТАМИ

Известно, что в этот злополучный день дети по тротуару шли за аттестатами. До школы оставалось всего ничего, как на большой скорости их сбила иномарка. Со слов очевидцев, дети даже не успели отскочить.

На месте ДТП собрались люди, которые вызывали скорую и полицию. 40 минут медики пытались реанимировать девочку, но все тщетно.

- Очень тяжело смотреть на то, как мама разрывается и кричит, чтобы спасли её ребёнка, 40 минут боролись врачи, но, увы, не спасли, - написала очевидец аварии.

Приехавшие на место сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование горе-водителю. Алкотестер показал у автомобилиста 1,732 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, это почти бутылка водки. Также стоит отметить, что мужчина был на рабочей машине – он работал в такси. Это подтверждает наличие наклеек на автомобиле. В салоне с виновником аварии был также пьяный товарищ. На месте работает следственно- оперативная группа, информация уточняется.

РОСЛА В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

О Марии известно не так много – девушка росла в любви и ласке в многодетной семье. У него остались мать, отец, сестренки 14 и шести лет. С Данисом они были влюбленной парой, встречались не так давно.

- Она была такой хорошей, доброй, всегда улыбалась, строила большие планы на жизнь. Не верю и не хочу верить в ее смерть, - говорит одноклассница.

Местные жители тем временем говорят, что на одном и том же месте уже третий случай наезда на детей за последние несколько лет.

- Первый ребенок стал инвалидом, уже четыре года он неходячий, второй выжил, а третий случай – одна умерла, а другой в больнице. Обещание, что поставят знаки и положат лежачего полицейского, уже слушаем постоянно, - говорят сельчане.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким девушки.