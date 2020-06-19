2020-06-19T09:29:40+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель заехал на тротуар и сбил двух девочек: одна из них скончалась на месте

Это второй такой случай на текущей неделе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель, в результате наезда погибла 15-летняя девочка. Инцидент зафиксирован в городе Стерлитамаке на улице Горького. .

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

По данным республиканской ГИБДД, в десятом часу вечера 62-летний горожанин на «Ладе Калина» заехал на тротуар и сбил двух девочек. Одна из них – 15-летняя школьница – от полученных травм скончалась на месте. Ее подруга, 13-летняя шестиклассница, госпитализирована с тяжелыми травмами.

«Обе они возвращались с игровой площадки, до дома оставалось идти около трех минут», – сообщили в дорожной полиции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Водитель находился в нетрезвом состоянии. Его задержали. Медосвидетельствование показало у него 0,838 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Госавтоинспекция опубликовала видео допроса мужчины. На записи видно, что он все еще пьян.

«Ехал в сад. По дороге заехал в бакалейку. Взял вина и поехал в сад. На бордюре я немножко зацепил. Честно признаюсь, был пьяным. Вину свою признаю, сожалею о произошедшем», – рассказал задержанный.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Напомним, похожее ДТП случилось в селе Иглино. Там пьяный мужчина на Renault Logan совершил наезд сразу на четырех подростков. Основной удар пришелся на 15-летнюю девочку. Она погибла до приезда медиков.

Допрос пьяного водителя из Стерлитамака, который насмерть сбил школьницу // 19.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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