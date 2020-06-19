2020-06-19T09:53:29+03:00
Происшествия

На водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил 15-летнюю девочку в Стерлитамаке, завели уголовное дело

Сейчас ему избирают меру пресечения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Следственное подразделение стерлитамакской полиции возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который насмерть сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщает республиканское МВД.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, 18 июня. Пьяный мужчина на «Ладе Калина» заехал на тротуар и совершил наезд на двух школьниц. Одна скончалась на месте, другая – 13-летняя шестиклассница – была госпитализирована с тяжелыми травмами.

«…возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ [нарушение ПДД, повлекшее смерть], – добавили в правоохранительном ведомстве. – В настоящее время следователями […] устанавливаются обстоятельства ДТП. Водителю будет избрана мера пресечения».

Допрос пьяного водителя из Стерлитамака, который насмерть сбил школьницу // 19.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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