2020-06-16T12:38:15+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель на легковушке сбил двух подростков – 15-летняя девушка погибла на месте

Мужчина пытался скрыться с места аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня, 16 июня, в башкирском селе Иглино произошел наезд на двух 15-летних подростков - юношу и девушку. Последняя погибла до приезда медиков. Об этом сообщают в республиканских ГИБДД и МВД.

Двух школьников на улице Ворошилова сбил 37-летний местный житель на Renault Logan. По предварительной информации, они шли за получением аттестатов. Столкновение было настолько сильным, что у машины разбилось лобовое стекло. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась на месте. О состоянии подростка пока ничего неизвестно, его госпитализировали в ближайшую больницу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оставить место ДТП», – передали в полиции. Измерительный прибор показал у автомобилиста 1,732 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Напомним, накануне в Башкирии случилось еще одна авария со смертельным исходом. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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