В оперштабе опровергли увольнение главврача РКБ, где произошла вспышка коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T09:46:27+03:00

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В оперштабе опровергли увольнение главврача РКБ им. Куватова, где произошла вспышка коронавируса. Ранее в соцсетях появились слухи, что Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию, но член оперштаба по коронавирусу Ростислав Мурзагулов опроверг эту информацию.

Напомним, что сейчас РКБ закрыта на карантин из-за распространения вируса. У 170 медиков и пациентов пришли первые положительные анализы, сейчас их перепроверяют в Центре гигиены и эпидемиологии, чтобы поставить окончательный диагноз. Еще девяти медикам больницы уже поставили диагноз COVID-19. Их распределили в инфекционной клинике Уфы и в Демской ГКБ, где они получают необходимое лечение.

Сама Эльза Сыртланова затрудняется сказать, кто стал «нулевым» пациентом.

- РКБ является местом, куда стекаются все основные неясные случаи заболевания со всей республики и соседних регионов, – сказала Сыртланова в эфире «Эха Москвы в Уфе». – Говорить, кто стал источником заболевания, можно только по итогам эпидемиологического расследования. Чтобы установить «нулевого пациента», мы контакты начали раскручивать – корни уходят в начало февраля и даже января.

ИСТОЧНИК KP.RU