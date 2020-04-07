«Работаем до потери пульса»: что происходит в РКБ в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса

Накануне стало известно, что в республиканской клинической больнице им. Куватова происходит что-то очень странное. Сразу поползли слухи, что:

- первое, в клинике произошла вспышка коронавирусной инфекции,

- второе, врачи не обнаружили вовремя коронавирус у тяжелого пациента, находящегося на ИВЛ, и сейчас как минимум уже у пятерых медиков подозревают COVID-19, а саму больницу закрыли на двухнедельный карантин.

Что произошло на самом деле в одной из крупнейших республиканских больниц, разбиралась «Комсомолка».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Накануне вечером появилась неподтвержденная информация, что в РКБ, возможно, бушует вспышка коронавируса, а в больнице уже зарегистрировано несколько смертей от внебольничной пневмонии. Якобы все началось с того, что в отделение поступил тяжелый пациент с двухсторонней пневмонией и отеком легких, и его экстренно пришлось помещать под аппарат ИВЛ. Позже у него взяли анализ на коронавирус, и он оказался положительным. А вскоре под подозрением на опасную инфекцию оказались как минимум пять врачей республиканской клинической больницы, и больницу пришлось спешно закрывать на карантин.

Вскоре о серьезности ситуации заявила и лидер профсоюза защиты медиков «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она сообщила в своем «Твиттере», что к ней обратились врачи республиканской клиники и пожаловались, что их буквально заперли в клинике – без возможности переодеться в сменную одежду, нормально пообщаться со своими родственниками, и даже не обеспечили защитными масками.

- Мы официально требуем немедленно привести к законным нормам всю документацию, предоставить медикам уфимской больницы документы и приказы о необходимости введения карантина, провести тестирование на COVID, обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и гигиеническими средствами, - заявила Анастасия Васильева, добавив, что копии письма уже отправлены в региональный Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Генеральную прокуратуру и Гострудинспекцию.

Анализы двоих врачей с подозрением на коронавирус - отрицательныеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО, И ЭТО СКРЫВАЮТ!»

Также Анастасия Васильева выложила странный видеоролик, на котором возле окна на первом этаже больницы толпятся люди - якобы администрация клиники в спешном порядке покидает закрытую на карантин больницу, пока рядовые сотрудники остаются запертыми в отделениях.

Данное видео очень повеселило главного врача РКБ. Эльза Сыртланова поспешила успокоить всех и объяснила, в тот вечер сотрудники больницы всего лишь переносили через окно компьютеры для удаленной работы. Мол, так будет меньше контактов с другими людьми, чем через обычные двери.

Но уже вскоре в социальных сетях появилось еще одно видео, которое сняла одна из посетительниц больницы.

На кадрах видно, как в приемном покое больницы столпились люди, которых не выпускают из здания. Видно, что все серьезно обеспокоены и не знают, что дальше делать.

Видео из РКБ Куватова в Уфе // 07.04.

Автор видео задает вопрос врачу: «Почему нас не выпускают?». На что другая женщина в белом халате отвечает: «У нас карантин».

Снимавшая видео женщина возмущается, что она пришла в больницу полчаса назад, а их уже отказываются выпускать.

- Ужас какой. Что-то произошло, и это скрывают. Мы не можем выйти! – переживает автор ролика.

В итоге главврачу РКБ все же пришлось объяснять происходящее. По словам Эльзы Сыртлановой, у пятерых сотрудников клиники была обнаружена внебольничная пневмония, а также у них подозревают коронавирус. Именно поэтому по всем регламентам больницу пришлось полностью закрыть на две недели на карантин и тщательно продезинфицировать.

Главврач РКБ устроила обход больницы в первый вечер карантина. Фото: личная страница Эльзы Сыртлановой в Facebook

СКОНЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ПАЦИЕНТКА С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ КОРОНАВИРУСОМ

А уже сегодня, 7 апреля, стала известна истинная причина переполоха и жесткого карантина в больнице. Как выяснилось, в минувшее воскресенье там скончалась 80-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Врачи признаются, что такого диагноза у пожилой женщины никто не ожидал.

80-летняя Насима Мухаматдиновна Нургалиева находилась в РКБ еще с января. У пенсионерки, матери певца Анвара Нургалиева, как ранее сообщала «КП – Уфа», была тяжелая операция. Ей ампутировали бедро, и последнее время она находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. К тому же у женщины присутствовали гнойная инфекция и двухсторонняя пневмония. О том, что женщина была заражена еще и COVID-19, стало известно только после проведенного вскрытия – анализы показали положительный результат.

Свыше двух месяцев она находилась в больнице, и теперь медики пытаются выяснить, откуда в ее организм мог попасть вирус.

По предварительным данным, заразить пенсионерку с ослабленным иммунитетом мог сын. В последнее время Нургалиев находился в разъездах, бывал в Москве, Санкт-Петербурге, где проводил концерты.

Анвар Нургалиев часто посещал свою больную мать в больнице

Со слов медиков больницы, певец очень часто навещал свою мать, и потенциально мог быть переносчиком коронавируса.

Анвар действительно очень любил и уважал своих родителей, часто приезжал к ним в деревню Аврюзтамак.

Когда мама тяжело заболела, перевел ее в РКБ – здесь и врачи опытнее, и оборудование хорошее. О матери никогда не забывал – минимум раз в неделю приезжал к ней с гостинцами, поднимал настроение и даже делал памятные фотографии.

- Она действительно болела, ей делали операцию, в силу возраста у нее пошли осложнения, - сообщил источник в больнице.

Заключительной причиной смерти женщины считается отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

ВРАЧИ ЗАКРЫТЫ В БОЛЬНИЦЕ БЕЗ УСЛОВИЙ

В итоге в здании РКБ сейчас находится 600 медиков – все они закрыты на работе на карантин. Им нельзя идти домой, выходить на улицу. Работают медики на износ – сутки через сутки.

Со слов родственников медиков и самого медперсонала больницы, врачи и медсестры не обеспечены всем необходимым.

- Где условия для того, чтобы сотрудники там находились круглосуточно? У меня там работает родная сестренка. Ее вчера там закрыли, ничего с собой нет. Мало того, их покормили вчера в 22:00 только. Как Вы считаете, это нормально? Так руководство такой большой больницы должны заботиться о своих сотрудниках? Я уже молчу что они не обеспечены самым необходимым - масками и костюмами, - пожаловалась уфимка Радию Хабирову.

Слова женщины подтвердил и медработник больницы, молодой врач записал видео, в котором рассказал всю правду об условиях в медучреждении. Со слов медика, врачи будут работать до потери пульса.

- Все те, кто спрашивает, что у нас происходит в РКБ. Происходит следующая ситуация: больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня с утра [6 апреля] на работу. Мы будем две недели тут жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. До дальнейших распоряжений, - рассказал врач.

У молодого человека нет никакой защиты – лишь тоненькая самодельная маска из марли.

Медик из Больницы в Башкирии, где скончалась зараженная коронавирусом, записал видео // 7.04.

«ОНИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ!»

На брифинге в минздраве скандалу в РКБ уделили много внимания – случай прокомментировал и Максим Забелин. Министр подтверждает, что врачи тоже остались на рабочем месте на карантине. Со слов чиновника, они обеспечены всем необходимым.

- В больнице проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и дезинфекция. На время карантинных мероприятий сотрудники больницы тоже подлежат карантину, прием пациентов приостановлен. Как сотрудникам, так и пациентам проводятся анализы на коронавирус, - сказал Забелин.

Также он отметил, что врачам организованы места отдыха, горячее питание, имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств.