2020-04-09T14:35:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нам запрещали делать КТ легких»: врач РКБ в Уфе о том, что творилось в больнице до объявления карантина

По словам медика, ситуация просто вышла из-под контроля
Антон СМИРНИЦКИЙ
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По словам медика, никто до сих пор точно не знает результатов своих анализовПо словам медика, никто до сих пор точно не знает результатов своих анализовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вся Башкирия с тревогой следит за ситуацией, в которой оказалась республиканская клиническая больница им. Куватова. Напомним, что именно там в минувшее воскресенье скончалась 80-летняя женщина, у которой посмертно диагностировали коронавирус. И лишь через пару дней, когда некоторые сотрудники стали жаловаться на повышенную температуру, больницу экстренно закрыли на жесткий двухнедельный карантин.

Что сейчас происходит в РКБ, и есть ли подтвержденные случаи коронавируса у медработников, рассказал один из врачей республиканской клиники, который сейчас находится в инфекционном отделении с подозрением на COVID-19.

«ВРАЧИ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И КАШЕЛЬ»

Доктор (имя его как и отделение, где он работает, медик попросил не раскрывать, опасаясь реакции руководства) рассказал, что его и еще несколько его коллег увезли 7 апреля в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Как раз в тот день, когда РКБ экстренно закрыли на карантин, а главврач клиники заверяла, что это всего лишь необходимая мера предосторожности.

- 6 апреля мы отработали, как и полагается. А уже на следующий день у многих стала подниматься температура, появился кашель. Как раз тогда мы узнали про эту пациентку с подтвержденным коронавирусом, и у всех начали тоже брать мазки. С нашего отделения плохо себя чувствовали шесть сотрудников: три врача и трое из младшего медицинского персонала. Нас спустили в терапевтическом корпусе в приемное отделение. Туда же пришла заведующая пульмонологического отделения и старшая сестра гематологии, - вспоминает доктор. - Мы там сидели в изоляции, и потом одному из нас пришла светлая мысль в голову – сделать КТ (компьютерную томограмму легких – Ред.). Сначала сделали КТ заведующей, у нее оказалась пневмония вирусного происхождения. А потом пришел заведующий рентген-кабинетом и заявил, что от руководства больницы поступило распоряжение не разрешать нам делать томограмму.

РКБ по-прежнему закрыта на двухнедельный карантин Фото: Александр АБРАМОВ

РКБ по-прежнему закрыта на двухнедельный карантинФото: Александр АБРАМОВ

По словам доктора, конечно, все медики были очень возмущены и в ультимативной форме потребовали позволить им пройти обследование, иначе они коллективно напишут заявление на увольнение.

- В итоге КТ нам всем сделали – у семерых оказалась пневмония, а еще у одной сотрудницы все чисто. И все, потом нас забрали в инфекционную больницу, где мы и находимся до сих пор, - говорит сотрудник РКБ.

«УСПЕЛ ОТПРАВИТЬ СЕМЬЮ ПОДАЛЬШЕ ДО ВСЕХ ЭТИХ СОБЫТИЙ»

По словам доктора, он и его коллеги даже не могут получить точную информацию о своем здоровье. Сотрудники инфекционной больницы уверяют, что все хорошо, все первичные анализы на коронавирус оказались отрицательными, а вот через собственные внутрибольничные связи медикам удалось узнать, что первые анализы пришли именно положительными.

- Все очень странно и запутанно. 6 апреля брали мазки только у 27 сотрудников, которые контактировали с 80-летней пациенткой. По данным нашего источника, у них у всех положительные предварительные результаты, а нам говорят, что только у четверых подтвердилось, - удивляется доктор. – Получается, что коронавирус выявился у тех врачей, которые интубировали эту пациентку, а они уже по цепочке передали нам. Так что сколько официально подтвержденных случаев в РКБ точно никто из нас не знает. Данным, которое озвучивает наше руководство, я не верю. Ситуация вышла из-под контроля, а ее хотели скрыть и замять. Я вообще не хотел сначала ничего говорить, потому что нас пугали уголовной ответственностью за раскрытие медицинской тайны. Но я очень переживаю за наших врачей.

Условия пребывания в инфекционной больнице медик назвал очень комфортными. Из симптомов беспокоит только повышенная температура, одышки, к счастью, нет.

- Слава Богу, я успел отправить свою семью подальше, до всех этих событий. Сейчас мы общаемся только по телефону, и я рад, что они в безопасности, - улыбается врач.

ВСЕХ ИНФИЦИРОВАННЫХ ПЕРЕВЕДУТ В ДЕМСКУЮ ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ

До сих пор республиканская клиническая больница остается закрытой на двухнедельный жесткий карантин. На сегодняшний день у 50 сотрудников и пациентов РКБ им. Куватова подозревают коронавирус – результаты их анализов оказались «сомнительными». По словам главы минздрава, результаты тестов переданы для перепроверки в республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За минувшие сутки были обследованы 500 человек из РКБ.

Сейчас доктор и несколько других сотрудников находятся в инфекционной больнице, часть других сотрудников отвезли в Демскую ГКБ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас доктор и несколько других сотрудников находятся в инфекционной больнице, часть других сотрудников отвезли в Демскую ГКБФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Замминистра Ирина Кононова рассказала, что те больные в РКБ, у кого сегодня подтвердится COVID-19, будут переведены в Демскую городскую больницу, которую переоборудовали под инфекционный госпиталь. А вот пациентов и сотрудников медучреждения без пневмоний и с отрицательным результатом по коронавирусу отправят домой.

А вот по словам собеседника «КП-Уфа» уже вчера в Демскую городскую больницу направили около 90 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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