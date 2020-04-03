«Это несправедливо!»: мужчина о штрафе на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции в Уфе

Жители Башкирии продолжают обсуждать горячую новость: мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции в Уфе. Многим теперь действительно страшно выходить лишний раз на улицу – и не из-за угрозы заразиться коронавирусом, а что их остановят и влепят внушительный штраф.

«Комсомолке» удалось поговорить с самим виновником переполоха и выяснить, что же произошло на самом деле, и согласен ли мужчина с таким строгим решением суда.

ВЫШЕЛ ПОДВЫПИВШИМ ВО ДВОР ПЕРЕСТАВИТЬ МАШИНУ

Как рассказал 33-летний житель уфимского микрорайона Затон, все произошло в ночь на 2 апреля. Мужчина вышел на улицу, чтобы переставить машину своей девушки.

- Время было около 01.30. Я был немного подвыпившим, и уже собирался идти спать, как меня попросили переставить машину, потому что она перекрывала выезд другому автомобилю. Я согласился: вышел во двор, сел в машину, как ко мне подъехали сотрудники ДПС, - вспоминает Руслан. – Поскольку я находился в нетрезвом состоянии, и у меня не было водительских прав, меня сразу же отвезли в РОВД, там оформили, а потом отвезли в Ленинский суд. Там судья мне выписала 10 суток административного ареста в спецприемнике и 15 тысяч рублей штрафа – за то, что я находился на улице без уважительной причины и нарушил режим.

При этом сам Руслан уверяет, что в последние дни он настолько был занят работой, что вообще пропустил все новости мимо ушей и не слышал про введенный режим полной самоизоляции, но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

Только в Уфе за минувшие сутки было выписано 30 административных протоколовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Я, ПРАВДА, НЕ ХОТЕЛ НИЧЕГО НАРУШАТЬ!»

- Я самозанятый, занимаюсь сантехникой, конечно, никакой официальной справки, позволяющей выходить на работу, у меня нет. Я признаю, да, был не прав, но зачем же так строго со мной сразу? – возмущается уфимец. – Я же первый раз в такую ситуацию попал, за мной никогда раньше никаких административных нарушений не было. На первый раз могли бы и профилактической беседой ограничиться, а мне сразу штраф впаяли!

При этом Руслан отмечает, что за нетрезвую езду он отвечает отдельно – за это он совершенно справедливо отбывает административный арест.

- В соцсетях я вообще слышал, что мне приписывают нарушение карантина, что якобы я вернулся из-за границы и отправился гулять. Хочу заверить вас – это не так, - заверяет Руслан. - Сегодня я буду писать сначала апелляционную жалобу, что я не согласен с решением суда. Если не поможет, буду писать кассационную жалобу в Верховный суд! Я буду бороться до конца, потому что поступили со мной несправедливо!

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции действительно власти республики ввели штрафы, и 15 тысяч – минимальная сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Только в Уфе за минувшие сутки было выписано 30 протоколов об административных правонарушениях.

- Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 150 тысяч. Предприниматели без образования юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тысяч рублей или же в административном порядке может быть приостановлена их деятельность на срок до 90 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

КОМПЕТЕНТНО

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОЖНО ОТМЕНИТЬ»

С решением суда не согласен и уфимский адвокат Айдар Муллануров. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях:

- Интересно то, что наши сотрудники полиции и судья так спешили показательно наказать гражданина, что забыли сверить свои действия с кодексом. Тем же самым законом, которым 1 апреля был увеличен размер штрафов по статье 6.3 КоАП РФ, изменена и подсудность подобных дел, - уверен адвокат.

Таким образом, выходит, что теперь подобные административные дела рассматриваются не мировым, а районным судом – хотя бы на этом основании постановление нужно отменить.

Также у адвоката вызвала множество вопросов и квалификация содеянного. Ведь по этой статье обычно наказывают тех, кто вообще не имеет права выходить из дома – например, лица, которые вернулись недавно из-за границы, зараженные и те, кто с ними контактировал.

- Обычного нарушителя привлекают по статье 20.6, которую недавно специально ввели в КоАП РФ для таких случаев. Наказание по этой статье намного мягче - от 1 до 30 тысяч рублей. Надо внимательно изучать требования, протоколы и постановления. Возможно, что многие из актов проверяющих можно будет оспорить, - уверен адвокат Айдар Муллануров.

«ОН УЖЕ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ»

Противоположное мнение на этот счет высказал другой уфимский адвокат Роман Петров. Он считает, что сейчас уже поздно и бессмысленно обжаловать решение суда, поскольку уфимец уже признал свою вину.

- У нас в республике действует указ по введению режима полной самоизоляции. На данный момент поправки в административном кодексе уже действуют и начали применяться при административных правонарушениях. Что касается именно этого конкретного случая, чтобы оспорить решение суда, нужно признать его недействительным, а конституционный суд РБ пока не работает, обращаться некуда. Во-вторых, гражданин полностью признал свою вину и согласился с назначенным наказанием. Говорить о том, что тебя заставили признать вину или ты что-то недопонял, уже поздно. Так что в данном случае никаких перспектив к обжалованию я не вижу.

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