Власти Башкирии продлевают режим самоизоляции из-за коронавируса
Сегодня, 3 апреля, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в регионе продлится. Это необходимая мера в борьбе с коронавирусом.
- Указ у нас подписан, он с открытой датой. Эту неделю режим самоизоляции действует, следующую тоже действует. Настраиваемся так. В дальнейшем посмотрим, может мы его немного демократизируем. Будем исходить по мере необходимости. За все, что творится здесь мы отвечаем и мы будем нести ответственность, - заявил Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии с 31 марта начал действовать режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU