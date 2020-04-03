2020-04-03T08:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии продлевают режим самоизоляции из-за коронавируса

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 3 апреля, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в регионе продлится. Это необходимая мера в борьбе с коронавирусом.

- Указ у нас подписан, он с открытой датой. Эту неделю режим самоизоляции действует, следующую тоже действует. Настраиваемся так. В дальнейшем посмотрим, может мы его немного демократизируем. Будем исходить по мере необходимости. За все, что творится здесь мы отвечаем и мы будем нести ответственность, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, в Башкирии с 31 марта начал действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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