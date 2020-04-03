В Башкирии мужчина не выпускал посетителей магазина из-за самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T09:52:08+03:00

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В одном из магазинов города Октябрьского пьяный мужчина закрыл дверь магазина и запретил посетителям выходить из-за установленного в республике режима полной самоизоляции. Посетителям и персоналу маркета, которые пытались его вразумить, он угрожал штрафами. Видеозапись разговора с дебоширом была опубликована в соцсетях.

Пока «ответственный гражданин» наставлял земляков на путь истинный, на место уже ехала полиция – причем дебошир сам настаивал на их приезде, думая, что правоохранители накажут именно посетителей магазина, но не его. Однако произошло то, чего он не ожидал. Сотрудники сразу же скрутили его и отвезли в отделение для разбирательства.

В Башкирии пьяный мужчина не выпускает посетителей магазина из-за самоизоляции // 3.04.

ИСТОЧНИК KP.RU