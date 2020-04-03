Стало известно, почему уфимцу выписали такой большой штраф за нарушение режима самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T08:44:54+03:00

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Вчера Башкирию всколыхнула новость об одном из первых штрафов, выписанных за нарушение режима полной самоизоляции. Сообщалось, что 33-летний житель уфимского Затона был задержан в ночь на 2 апреля полицейскими, когда он разгуливал по улице. И хотя мужчина свою вину признал и раскаялся, ему все равно выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.

Конечно, многих волновал вопрос – почему такая большая сумма, но позже выяснилось, что уфимец не просто вышел на улицу подышать свежим воздухом. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, мужчина был пьян и находился за рулем – вышел во двор, чтобы переставить машину своей девушки, когда к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Им мужчина попытался объяснить, что ничего не знал о введенном режиме самоизоляции, но его все равно оштрафовали. Хотя почему не был составлен административный протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения, вызывает вопрос.

Впрочем, согласно новым поправкам, 15 тысяч – это минимальная сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

- Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 150 тысяч. Предприниматели без образования юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тысяч рублей или же в административном порядке может быть приостановлена их деятельность на срок до 90 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU