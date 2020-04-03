Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В Уфе выписали первый штраф за нарушение режима полной самоизоляции. Его получил 33-летний житель микрорайона Затон, который решил прогуляться по двору в ночь на 2 апреля.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, уфимец вышел из квартиры, чтобы переставить машину своей девушки. В этот момент к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и потребовали объяснений. Но горожанин был пьян и не придумал ничего лучше, чем заявить, что ни про какой режим самоизоляции он не знает. Стражей порядка эта история не проняла, они составили на парня протокол за пребывание в общественном месте без справки от работодателя, а уже на следующий день суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. По новым поправкам, это минимальная сумма взыскания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

А вот за езду в состоянии алкогольного опьянения полицейские никакого протокола не составили, так как застали мужчину уже не за рулем – о своей поездке он рассказал позже.

Однако на этом история уфимца не закончилась. На выручку нарушителю решил прийти республиканский медиахолдинг «Башинформ». Руководство компании предложило компенсировать ему сумму штрафа за нарушение режима самоизоляции. По их мнению, уфимец действительно мог не знать о том, чем чревата его ночная прогулка, так как ГосСМИ не достаточно эффективно донесли эту информацию до населения.

«Мы приняли решение скинуться всем руководством медиакомпании и возместить сумму штрафа уфимцу», - заявил председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.

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