2020-02-10T15:24:05+03:00
Происшествия

Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

"Комсомолка" расскажет о самых громких событиях недели
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
В результате столкновения всех пострадавших доставили в больницу.В результате столкновения всех пострадавших доставили в больницу.
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в Башкирии произошли несколько серьезных ДТП, преступлений и пожаров с летальным исходом и пострадавшими. «Комсомолка» расскажет подробней о каждом ЧП.

ЕДВА НЕ СГОРЕЛИ ДЕТИ

3 февраля в селе Старобалтачево Балтачевского района едва не сгорели 10 человек. Пожар начался из-за детей – ребятня играла на веранде со спичками, и из-за их неосторожных действий произошло воспламенение. Благо пожар вовремя увидел сосед – он забежал в дом и сообщил, что в доме горит веранда, в этот момент сработал пожарный извещатель, установленный на кухне на первом этаже. Радик взял троих самых маленьких детей на руки и помог выйти двум взрослым. В это время мать хозяина дома разбудила спящего сына, и вместе с ним и остальными, находившимися в доме, покинула помещение.

НАПАЛ НА ОФИС МИКРОЗАЙМОВ

Жестокое преступление произошло в Нефтекамске, где неизвестный зверским образом избил работницу офиса микрозаймов. Момент нападения на женщину попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Мужчина молча зашел в офис, его лицо было скрыто шарфом. Не теряя времени, он подошел к столу сотрудницы и буквально запрыгнул на него. Женщина сразу же начинала истошно кричать, но поблизости в этот момент никого не было. Поднявшись, садист начал изо всех сил бить свою жертву руками и ногами. Это длилось около полутора минут, после чего мужчина покинул помещение. Избитая до неузнаваемости сотрудница офиса с трудом встала на ноги, заперла дверь и позвонила полицию.

Через несколько дней злоумышленника задержали – им оказался 31-летний житель города Агидель. Его нашли по горячим следам и взяли под стражу, ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Что стало причиной нападения на женщину, пока неизвестно.

РАЗБИЛАСЬ ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ

Серьезное ДТП произошло днем 8 февраля на трассе в Башкирии. На автодороге Магнитогорск-Ира в Кугарчинском районе столкнулись «Лада Приора»и «Лада Калина». К счастью, в аварии никто не погиб, пострадали четверо: оба водителя 42 и 23 лет, 20-летняя супруга второго автомобилиста и их восьмимесячный ребенок.

В результате столкновения всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние на данный момент стабильно тяжелое. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением в условиях снегопада и выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24
В Уфе раскрыли убийство почти 20-летней давности
В Башкирии дали срок архитектору, из-за которого пострадали дольщики
Экспорт сельхозпродукции Башкирии в 2019 году составил 112 млн долларов
В Башкирии глава района пообещал отремонтировать жилье под туалетом ребенку-колясочнику
Общежитие в Уфе признали памятником истории и архитектуры
В правительстве Башкирии рассказали, как жителям получить от 15 до 100 тысяч рублей
«Боялись, что не выживет»: в нацпарке «Башкирия» вторую неделю выхаживают неясыть
В Башкирии осудили пьяного водителя, по вине которого погибли три человека
ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей
В Башкирии из-за эпидемического подъема перенесут все массовые мероприятия
Власти Башкирии потратят на ремонт 390 дворов 2 млрд рублей
Почему увеличились платежи за отопление?
Больше половины ППСников Уфы имеют проблемы с жильем
Героиня скандального ролика из Башкирии объяснила, зачем разделась на улице и облила себя молоком
В Башкирии издан приказ о профилактике коронавируса в общественном транспорте
В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки
Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом
В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре
«Медленно умирает от голода и холода!»: в Башкирии брошенная из машины собака не сходит с места, где ее оставили
Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии
Стал известен размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии
В Уфе проинспектировали качество уборки снега
Певица из Башкирии вышла в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса из-за одного туриста из Китая