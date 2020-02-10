Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в Башкирии произошли несколько серьезных ДТП, преступлений и пожаров с летальным исходом и пострадавшими. «Комсомолка» расскажет подробней о каждом ЧП.

ЕДВА НЕ СГОРЕЛИ ДЕТИ

3 февраля в селе Старобалтачево Балтачевского района едва не сгорели 10 человек. Пожар начался из-за детей – ребятня играла на веранде со спичками, и из-за их неосторожных действий произошло воспламенение. Благо пожар вовремя увидел сосед – он забежал в дом и сообщил, что в доме горит веранда, в этот момент сработал пожарный извещатель, установленный на кухне на первом этаже. Радик взял троих самых маленьких детей на руки и помог выйти двум взрослым. В это время мать хозяина дома разбудила спящего сына, и вместе с ним и остальными, находившимися в доме, покинула помещение.

НАПАЛ НА ОФИС МИКРОЗАЙМОВ

Жестокое преступление произошло в Нефтекамске, где неизвестный зверским образом избил работницу офиса микрозаймов. Момент нападения на женщину попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Мужчина молча зашел в офис, его лицо было скрыто шарфом. Не теряя времени, он подошел к столу сотрудницы и буквально запрыгнул на него. Женщина сразу же начинала истошно кричать, но поблизости в этот момент никого не было. Поднявшись, садист начал изо всех сил бить свою жертву руками и ногами. Это длилось около полутора минут, после чего мужчина покинул помещение. Избитая до неузнаваемости сотрудница офиса с трудом встала на ноги, заперла дверь и позвонила полицию.

Через несколько дней злоумышленника задержали – им оказался 31-летний житель города Агидель. Его нашли по горячим следам и взяли под стражу, ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Что стало причиной нападения на женщину, пока неизвестно.

РАЗБИЛАСЬ ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ

Серьезное ДТП произошло днем 8 февраля на трассе в Башкирии. На автодороге Магнитогорск-Ира в Кугарчинском районе столкнулись «Лада Приора»и «Лада Калина». К счастью, в аварии никто не погиб, пострадали четверо: оба водителя 42 и 23 лет, 20-летняя супруга второго автомобилиста и их восьмимесячный ребенок.

В результате столкновения всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние на данный момент стабильно тяжелое. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением в условиях снегопада и выехал на встречную полосу.