2020-02-10T11:43:58+03:00
Общество

Отец двоих детей из Башкирии на руках вытащил из огня троих ребят

Всего герой спас из пожара 10 человек
Эльвина АПАРИНА
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3 февраля в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкирии загорелся жилой дом. На момент ЧП в нем находилось 10 человек, пять из которых дети.

Как рассказали в МЧС, пожар начался из-за детей – ребятня играла на веранде со спичками, и из-за их неосторожных действий произошло воспламенение. Все могло бы закончиться печально, если бы рядом не оказался 30-летний Радик Фатхинуров, который первый заметил возгорание и ринулся спасать людей.

Он забежал в дом и сообщил, что в доме горит веранда, в этот момент сработал пожарный извещатель, установленный на кухне на первом этаже. Радик понимал, что надо действовать очень быстро. Он взял троих самых маленьких детей на руки и помог выйти двум взрослым. В это время мать хозяина дома разбудила спящего сына, и вместе с ним и остальными, находившимися в доме, покинула помещение.

Себя героем Радик не считает. Мужчина уверен, что на его месте так поступил бы любой. У него у самого растут двое дочерей – 10 и шести лет. Главное управление МЧС России по Башкирии рассматривает вопрос о награждение Радика Фатхинурова ведомственной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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