В Башкирии сотрудницу ломбарда зверски избил неизвестный – момент нападения попал на видео

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:02:01+03:00

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В башкирском городе Нефтекамске неизвестный жестоким образом избил работницу ломбарда. Момент зверского нападения на женщину попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись и фото последствия горожане опубликовали в местных пабликах «ВКонтакте».

На кадрах жуткой записи видно, что мужчина молча заходит в офис. Лицо он скрывает то ли шарфом, то ли балаклавой. Не теряя времени, неизвестный подходит к столу сотрудники ломбарда и буквально запрыгивает на него. Женщина сразу же начинает истошно кричать, но поблизости в этот момент никого не было. Поднявшись, садист начинает изо всех сил бить свою жертву руками и ногами. Это длится около полутора минут, после чего мужчина покидает помещения. Избитая до неузнаваемости сотрудница офиса с трудом встает на ноги, запирает дверь и бежит к столу звонить полицейским.

Знакома ли потерпевшая с нападавшим и что стало причиной столь зверского избиения, пока неизвестно. В МВД по РБ сообщили, что на месте происшествия уже работала следственно-оперативная группа. В настоящий момент ведется розыск подозреваемого.

На работницу ломбарда в Нефтекамске напал неизвестный // 6.02..

ИСТОЧНИК KP.RU