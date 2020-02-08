Молодая семья из Башкирии попала в серьезную аварию

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:52:04+03:00

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Днем 8 февраля на трассе в Башкирии столкнулись «Лада Приора» и «Лада Калина», пострадали четыре человека.

Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла на 330 километре трассы Магнитогорск-Ира в Кугарчинском районе Башкирии. Столкнулись «Лада Калина» под управлением 42-летнего мужчины и «Лада Приора», за рулем которой был 23-летний парень. Также в салоне последнего автомобиля находилась 20-летняя супруга водителя и их 8-месячный ребенок.

В результате столкновения всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние на данный момент неизвестно. Сотрудники ДТП устанавливают все обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU