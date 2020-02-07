2020-02-07T08:51:11+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали мужчину, который зверски избил сотрудницу микрозаймов

Уходя, он похитил десятки тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБфото: МВД РБ
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Полицейские Нефтекамска задержали мужчину, который зверски избил сотрудницу офиса микрозаймов. В пресс-службе МВД рассказали, что подозреваемым оказался 31-летний житель города Агидель. Его нашли по горячим следам и взяли под стражу. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Оно стало для задержанного не первым – ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

фото: соцсети

фото: соцсети

Напомним, инцидент произошел вчера, 6 февраля, в нефтекамском офисе микрозаймов по улице Социалистической. Мужчина в перчатках и маске зашел в помещение и набросился на работницу. Он бил ее ногами по голове и другим частям тела около полутора минут. Затем – как уточнили в МВД – злоумышленник похитил из выдвижного ящика тумбы 44 тысячи рублей и скрылся.

На работницу ломбарда в Нефтекамске напал неизвестный // 6.02..

ИСТОЧНИК KP.RU

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