Власти Башкирии запретили продажу снюса после случае отравления детей

На прошлой неделе в Башкирии сразу двое подростков отравились снюсом (никотиносодержащий продукт, популярный среди молодежи заменитель сигарет – Прим.ред.). Первый случай произошел в Стерлитамаке – здесь 11-летний ученик младших классов попал в реанимацию с острым отравлением. Позже врач рассказал, что ребенка попросил съесть «жевательную конфету» его одноклассник, приплатив за это 20 рублей. Ребенок согласился, а через несколько часов попал в реанимацию с тяжелым отравлением. В региональном следкоме по данному факту уже начата проверка: правовой оценке подлежат и действия сотрудников школы, которым может быть предъявлено обвинение в халатности.

Еще одной жертвой отравления снюсом стала несовершеннолетняя девочка из Нефтекамска. Об этом 15 декабря сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. И снова ситуация повторяется – ребенок пробует «конфетку», получает ударную дозу никотина и оказывается в реанимации с серьезным отравлением. Таким образом, власти пришли к выводу, что распространение снюса в Башкирии стало настоящей проблемой.

УБРАТЬ ОТРАВУ С ПОЛОК

В итоге ситуацию с продажей снюса взял под личный контроль сам глава республики. Радий Хабиров дал магазинам 24 часа на то, чтобы их владельцы «убрали дрянь с прилавков».

- Вообще, Госдума РФ в ближайшее время примет поправки о запрещении аналогов этой дряни. Снюс – это пакетики с измельчённым табаком, которые продавались для заядлых курильщиков. С 2015 года их запретили, но на рынок высыпали его аналоги в виде конфет с жидким никотином, они продаются свободно. Содержание никотина в них больше, чем в табаке, для детского организма это очень опасно. Со всей страны каждый день приходят сводки о тяжелых отравлениях школьников, были даже летальные исходы. Пока закон не вступил в силу – давайте думать, какими другими эффективными способами уберечь наших детей.Владельцам магазинов даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков. Кто не поймет – поговорим по-другому, - жестко высказался Хабиров 13 декабря.

Уже через два дня глава республики подвел предварительные итоги «борьбы» со снюсами. Более 90% магазинов добровольно убрали эту отраву с прилавков.

- Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае – недопустимо, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии поручил детально разобраться в ситуации с привлечением Роспотребнадзора и решить вопрос на системном уровне.

- Подавляющее большинство случаев мы «закрыли». Благодарю предпринимателей за то, что они отозвались на нашу просьбу. Но работу нужно довести до конца, чтобы приостановить реализацию этой продукции по всем каналам, в том числе в интернете и социальных сетях, – сказал Радий Хабиров.

«ЭТО ЭФФЕКТ МОДЫ И НОВИЗНЫ»

Нарколог Азат Асадуллин объяснил, почему снюс так популярен среди детей. Со слов специалиста, его распространенность обусловлена «эффектом моды и новизны», а также отсутствием сигаретного запаха, «мифической безвредностью» и доступностью.Сейчас снюс можно купить практически в любом магазине, правда, сделать это может только совершеннолетний. Вероятно, школьники просят знакомых взрослых приобрести его для них.

На вопрос, что же вреднее, сигареты или снюс, Асадуллин подчеркнул, что это и то, и другое способно нанести вред организму.

-Снюс- это наркотик? Нет, чтобы вещество было признано наркотиком, необходимо включение его в «Перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации», - написал нарколог в социальных сетях.

Асадуллин подчеркнул, что вред снюса обусловлен воздействием никотина, который формирует зависимость и пагубно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и другие системы.