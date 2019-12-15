Глава Башкирии заявил о первых результатах «борьбы» со снюсами

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-15T14:17:25+03:00

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Сегодня, 15 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров подвел предварительные итоги «борьбы» со снюсами. Так называемый «жевательный табак» уже стал причиной отравления двоих детей. Накануне Хабиров потребовал от продавцов убрать с прилавков этот товар, иначе «разговаривать будем по-другому». Что будет дальше, глава региона пообещал рассказать на оперативном совещании в правительстве. Оно состоится уже завтра, 16 декабря.

- Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу - к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков. Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае – недопустимо, - подчеркнул глава республики.

Напомним, всего за неделю в двух городах Башкирии дети угодили в больницу после употребления этого опасного вещества. Официально продавать снюс не запрещено, но парламентарии уже готовят поправки в законодательство, чтобы запретить его продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU