Глава Башкирии заявил о первых результатах «борьбы» со снюсами
Сегодня, 15 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров подвел предварительные итоги «борьбы» со снюсами. Так называемый «жевательный табак» уже стал причиной отравления двоих детей. Накануне Хабиров потребовал от продавцов убрать с прилавков этот товар, иначе «разговаривать будем по-другому». Что будет дальше, глава региона пообещал рассказать на оперативном совещании в правительстве. Оно состоится уже завтра, 16 декабря.
- Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу - к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков. Предварительно могу сообщить, что, видимо, у владельцев магазинов тоже дети есть, поэтому они нас слышат и соглашаются, что пользоваться прорехами в законодательстве в этом случае – недопустимо, - подчеркнул глава республики.
Напомним, всего за неделю в двух городах Башкирии дети угодили в больницу после употребления этого опасного вещества. Официально продавать снюс не запрещено, но парламентарии уже готовят поправки в законодательство, чтобы запретить его продажу.
ИСТОЧНИК KP.RU