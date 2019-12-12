В Башкирии ученик младших классов попробовал «жевательную конфету» и попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-12T13:54:13+03:00

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В Стерлитамаке 11-летний ученик младших классов попал в реанимацию детской больницы с острым отравлением. Согласно докладной врача, ребенка попросил съесть «жевательную конфету» его одноклассник, приплатив при этом 20 рублей. Школьник согласился. Через несколько минут педагогам пришлось в экстренном порядке вызывать «скорую». Состояние мальчика было «ближе к тяжелому». В каком состоянии ребенок находится сейчас, неизвестно.

По предварительной информации, той самой «конфетой» оказался снюс – изделие, представляющее собой увлаженный табак. В последнее время наркотик приобрел широкую популярность среди школьников и молодых людей.

Главврач стерлитамакской больницы написал письмо прокуратуре, в котором последовательно изложил произошедшее. Сотрудники надзорного ведомства проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU