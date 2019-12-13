В Башкирии хотят запретить продажу снюса несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-13T07:20:14+03:00

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Прокуратура Башкирии решила ввести запрет на продажу снюса детям и подросткам. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, они готовят законопроект, по которому продажа несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей будет запрещена.

О необходимости подобных ограничений в очередной раз заговорили вчера, 12 декабря, когда 11-летний ученик стерлитамакской школы №2 отравился такой «жевательной конфетой» и попал в больницу. Опасной смесью его угостил одноклассник. Этим случаем заинтересовалась и прокуратура, и следственный комитет.

Ранее, напомним, проблему запрета снюса в России обсудили в региональном МВД. Тогда нарколог из Уфы рассказал, что это вещество вызывает привыкание, но ограничить его распространение будет непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU