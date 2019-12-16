2019-12-16T10:41:09+03:00
Общество

Уфимский нарколог объяснил, почему снюс популярен у школьников

Азат Асадуллин дал ответы на часто задаваемые вопросы на своей странице в Facebook
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На прошлой неделе снюсом отравились двое школьников: мальчик и девочкаНа прошлой неделе снюсом отравились двое школьников: мальчик и девочкаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Заведующий отделением Республиканского наркологического диспансера Азат Асадуллин ответил на самые популярные вопросы, касающиеся набравшего популярность среди молодежи увлажненного табака снюс. Врач опубликовал пост на своей странице в Facebook.

По словам нарколога, вопрос о том, что вреднее, сигареты или снюс , является «неправильным» – «это одинаково вредные феномены, никто из них не безвреден».

– «Вызывает ли зависимость?» – да конечно, так же как и сигареты и ПАВ, – пишет нарколог. – «Снюс это наркотик?» – нет, чтоб вещество было признано наркотиком, необходимо включение его в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»

Асадуллин также рассказал, что вред снюса продиктован воздействием никотина – «это формирование зависимости и взаимодействие с многими системами», в числе которых сердечно-сосудистая, пищеварительная, слюновыделительная.

Популярность снюса среди школьников, по мнению врача, обусловлена «эффектом моды и новизны», а также отсутствием сигаретного запаха, «мифической безвредностью» и доступностью.

Напомним, за неделю в двух городах Башкирии дети попали в больницу с острым отравлением после употребления снюса. После этого среди населения началась массовая истерия. Радий Хабиров потребовал от продавцов убрать из торговых точек опасное вещество. Глава республики дал им на это 24 часа. По его словам, на следующий день около 70% магазинов добровольно убрали снюс с прилавков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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