За информацию о пропавшем месяц назад с двумя детьми уфимце заплатят полмиллиона рублей

В Башкирии уже четвертую неделю разыскивают пропавшего 37-летнего уфимца с двумя детьми. Напомним, что Артем Мазов вместе с двумя сыновьями – пятилетним Вячеславом и восьмилетним Ильей - ушел из дома 26 октября после ссоры с женой, и до сих пор об их местоположении ничего неизвестно. Волонтеры и полиция продолжают прочесывать окрестности и рассылают ориентировки на пропавших по соседним регионам, водолазы осматривают дно рек и озер в Уфе, а следователи отрабатывают все версии, куда же могла запропаститься семья: опрашивают родственников и знакомых, запрашивают информацию по банковским счетам и даже проверяют на детекторе лжи пожилых родителей и супругу Артема Мазова. Но пока поиски никаких результатов не дают.

500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ТОМУ, КТО ПОМОЖЕТ НАЙТИ ПРОПАВШИХ

В надежде, что кто-то все же видел отца и мальчиков, полицейские решили объявить награду за любую информацию об их местонахождении.

- МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых, - объявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей машине. Позже автомобиль найдут брошенным возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Также станет известно, что сразу после исчезновения мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», опросили всех друзей, коллег и родственников Мазовых, проверили банковские счета и даже проверили на детекторе лжи супругу и родителей Артема.

Сама Эльмира Мазова продолжает верить, что ее муж и дети все еще живы, что Артем просто решил ее напугать из-за предстоящего развода, поэтому и инсценировал свое таинственное исчезновение. Женщина просит всех неравнодушных жителей Башкирии фотографировать всех. кто похож на ее близких, и немедленно сообщать в полицию о любых новых подробностях.

Родители Артема Мазова тоже в полной растерянности и даже не знают, что предполагать. Они просят у сына прощения, что не поддерживали его в трудную минуту и не вмешивались в его семейную жизнь.

В то, что мужчина с детьми, скорее всего живы, просто очень хорошо прячутся, верят и те, кто непосредственно участвует в поисках Мазовых. Так, например, один из водолазов в беседе с "КП-Уфа" признался, что спасатели исследовали каждую яму, каждую корягу и камень на берегу, но ничего не нашли - ни обуви, ни шапки, хотя спустя столько времени тела должны были уже всплыть.

- Скорее всего, где-то очень хорошо прячутся. Может, в заброшенных садах или даже в другой город смогли уехать, - уверен поисковик.

Если вы что-то знаете, где находятся пропавшие отец и дети, просьба немедленно сообщить в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по Уфе (347) 237-19-60, Управление уголовного розыска МВД по РБ – (347) 279-33-85, Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе – 8 (347) 279-48-70, 238-02-22, или 02.