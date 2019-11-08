2019-11-08T19:00:57+03:00
Общество

Жену пропавшего с детьми Артема Мазова в Уфе проверили на детекторе лжи

По некоторым данным, ее исключили из числа подозреваемых
Эльвина АПАРИНА
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История, в которой 37-летний Артем Мазов ушел из дома, забрав обоих детей, пяти и восьми лет, обрастает новыми подробностями. Поиски местности до сих пор продолжаются, а супругу Эльмиру проверяют на детекторе лжи.

Как сообщает портал ProUfu.ru, женщину пригласили провериться на полиграфе, чтобы проверить, не причастна ли она к исчезновению супруга и сыновей. По данным источника издания, результат показал, что Эльмира Мазова не помогала мужу исчезновать и действительно не знает, где ее семья. Ее на время исключили из числа подозреваемых.

Напомним, что Артем Мазов пропал с двумя сыновьями 26 октября. Якобы поссорившись с женой, мужчина сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Через двое суток правоохранители найдут машину главы семейства рядом с санаторием «Речные зори». Также известно, что накануне исчезновения Мазов купил бельевую веревку. Сегодня идет 13-ый день поисков, и у правоохранителей до сих пор нет ни одной зацепки – семья, словно сквозь землю провалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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