Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене

Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.

Напомним, что история с уфимским отцом, пропавшим при непонятных обстоятельствах, началась ровно неделю назад, 26 октября. Днем в прошлую субботу 38-летний мужчина забрал с собой двух сыновей – пятилетнего Илью и восьмилетнего Артема, а после уехал в неизвестном направлении. Брошенную машину отца нашли рядом с санаторием в промышленной части Уфы.

Сейчас Артема Мазова и двух мальчиков разыскивают по всей Башкирии и близлежащим регионам. Ежедневно на поиски выходят десятки добровольцев, спасателей и полицейских. Однако никаких существенных зацепок у сыщиков пока нет.

Сегодня источник «КП-Уфа» в правоохранительных сообщил, что сразу после пропажи отец двоих детей звонил своей жене Эльмире. У супругов состоялась сложная беседа о предстоящем разводе.

- Он попросил жену не разрушать брак, - добавил информатор.

Молодая мать не теряет надежды, что ее супруг и сыновья вернутся домой

Минувшей ночью, 2 ноября, Эльмира Мазова через журналистов уфимской «Комсомолки» обратилась к своему пропавшему мужу. Она не перестает верить, что мужчина и мальчики живы.

- Пожалуйста, напишите, что мы их любим и ждем. Пока есть надежда, я живу, - заявила молодая женщина.

Также убитая горем мать просит неравнодушных граждан сообщать ей или волонтерам о каждом случае, когда кто-то видел похожих на ее мужа или сыновей людей.

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