2019-11-02T17:48:19+03:00
Общество

«Нам страшно остаться без вас!»: отец пропавшего с двумя детьми уфимца обратился к своему сыну

Аркадий Мазов просит прощения за то, что не обращал внимание на переживания сына
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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В Уфе уже неделю разыскивают 37-летнего уфимца и двух его сыновей: волонтеры прочесывают окрестности Калининского района, а криминалисты ищут любую зацепку, куда же могла подеваться семья.

Отец Артема Аркадий Мазов обратился к сыну с телеэкрана и попросил у него прощения, что мало уделял внимания его душевным переживаниям.

- Дорогой сынок! Прости нас за то, что мы не помогли тебе разобраться в твоих семейных проблемах. Мы любим тебя, любим наших внуков! Не разрывай наши сердца этой страшной разлукой. Нам страшно остаться без вас! Вернитесь живыми и здоровыми! Позови и я приеду за тобой. Позвони. Мы очень страдаем с твоей мамой… бабушкой без вас. Мы хотим видеть вас живыми и здоровыми! Дай весточку о себе, - говорит мужчина на камеру журналистам ГТРК «Башкортостан».

Ранее к супругу обращалась и его жена Эльмира Мазова. Она тоже попросила Артема не делать глупостей, вернуться домой и вернуть сыновей. Женщина очень переживает из-за пропажи близких и надеется на то, что они все же живы.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей иномарке в неизвестном направлении. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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