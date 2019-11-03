2019-11-03T08:19:59+03:00
Общество

«Пока есть надежда дышу»: жена пропавшего с двумя детьми уфимца попросила о помощи

Женщина обратилась к обществу через журналистов
Рустем АХУНОВ
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Супруга пропавшего в Уфе 37-летнего Артема Мазова Эльмира через корреспондента «КП-Уфа» попросила граждан о помощи.

Мама двоих детей в личной беседе с корреспондентом «Комсомолки» обратилась к жителям Башкирии и остальных регионов страны.

- Пожалуйста, напишите, что мы их любим и ждем. Пока есть надежда я живу, - заявила женщина журналистам (орфография сохранена).

От пропавших нет никаких новостей уже неделю

От пропавших нет никаких новостей уже неделю

Также женщина попросила отправлять ей фотографии всех людей, похожих на ее супруга и детей и выходить на поиски пропавших.

Напомним, что отец двоих детей Артем Мазов пропал в Уфе на прошлой неделе в субботу, 26 октября. Вместе с ним пропали двое сыновей 5 и 8 лет. По некоторой информации, он мог уйти из дома из-за предстоящего развода.

На поиски пропавших каждый день выходят волонтеры-добровольцы, профессиональные спасатели и сотрудники МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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