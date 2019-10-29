Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-29T08:51:09+03:00

Поиски мужчины и детей у родственников не увенчались успехом

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Стали известны новые подробности исчезновения уфимца и его двух малолетних сыновей. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, незадолго до пропажи 37-летний Артем Мазов купил моток веревки, позже жена обнаружила, что вместе с мужем и детьми эта веревка исчезла.

- Также до позднего вечера опрашивали всех родственников, где мужчина с сыновьями мог скрываться, нигде их нет, - добавил источник.

Напомним, что житель Калининского района Уфы Артем Мазов пропал в субботу днем 26 октября. Накануне мужчина сильно повздорил с женой, после чего под предлогом прогулки посадил в свой автомобиль «Kia Sorento» двух сыновей пяти и восьми лет и уехал в неизвестном направлении. Позже иномарку найдут пустой в лесном массиве неподалеку от поселка Максимовка.

Иномарку, принадлежащую семье, нашли брошенной в лесополосе

К поискам пропавших уже подключились полиция и волонтеры, которые продолжают прочесывать ближайшие окрестности и сады. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, несовершеннолетних» чтобы расширить возможности следственных действий. Расследование контролирует лично и.о. главы следкома Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU