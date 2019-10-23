Появились результаты экспертизы тел щенков, которых взорвали петардами в Башкирии

Почти месяц назад Башкирию потрясло страшное сообщение в социальных сетях от зоозащитницы Светланы Кондрашовой: женщина рассказала, что в подвале заброшенной больницы в Стерлитамаке были найдены 11 трупов щенков бездомной собаки. По словам Кондрашовой, щенки умерли страшной смертью: им засовывали в пасти петарды и взрывали, а также кололи их шприцами. Все "эксперименты" мучители якобы записывали на видео, а потом хвастались им перед одноклассниками.

Первое подозрение пало на учеников из местной школы №8: их имена и фамилии быстро разлетелись по социальным сетям, подросткам стали поступать угрозы. Возмущенные недетской жесткостью, люди требовали самого серьезного наказания для ребят.

История быстро получила огласку, и вскоре о ней говорила уже вся Россия. Зоозащитники написали заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет, и даже создали петицию, в которой просили наказать виновных. Местные чиновники и даже сам глава Башкирии Радий Хабиров требовали от правоохранительных органов тщательно разобраться в ситуации.

Тогда руководство школы сразу выступило на защиту своих учеников: мол, все ребята характеризуются только с положительной стороны, все они любят животных и вообще, в тот вечер находились совершенно в другом месте. С заявлениями выступили и сами подозреваемые школьники. Например, Вадим Н. утверждал, что он "не живодер и не убийца, сам ходил к щенкам и относил им молоко".

В итоге, многие стали сомневаться - а действительно ли щенков взорвали? Может, они умерли от переохлаждения или опасной инфекции? Тем более, что то самое видео, на котором дети убивают щенков, так нигде обнаружить не удалось.

Экспертизу проводили в Оренбургском государственном аграрном университете

ПЯТЬ ЩЕНКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЗОРВАЛИ

В итоге, чтобы добиться правды, зоозащитники отвезли трупы 11 щенков на судмедэкспертизу в Оренбург, чтобы определить их настоящую причину смерти. Спустя три недели стали известны ее результаты, и они действительно шокируют. Согласно заключению экспертов, пять щенков действительно умерли от травматического воздействия взрыва.

- Причиной смерти беспородных щенков №1, 4, 5, 9 являются многочисленные осложненные, глубокие и проникающие в черепную полость размозженные и рваные раны кожи, многочисленные переломы костей, кровеносных сосудов, мускулатуры головы и головного мозга, - говорится в заключении экспертов. - Смерть щенка №3 наступила от остановки дыхания, вызванного действием непреодолимой силы на центры головного мозга, направленной со стороны ротовой полости, повлекшее ожог слизистой оболочки, травматическую ампутацию языка и контузию головного мозга.

Согласно тому же заключению, еще один щенок умер от "колотой раны брюшной полости с выпадением части тонкого кишечника и вызванного ранением смешанного кровотечения". То есть, говоря простыми словами, щенка зарезали.

Результаты исследования передали в запечатанном конверте

ЕЩЕ ПЯТЕРО ЩЕНКОВ УМЕРЛИ ОТ ГОЛОДА И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Еще пять щенков, согласно заключению экспертов, скончались от переохлаждения и голода. У трех малышей диагностировали «остановку дыхания, связанную с отеком легких, вызванного воздействием низкой температуры».

Все результаты экспертизы теперь будут приобщены к уголовному делу.

- Мы верим, что теперь все виновные точно не уйдут от наказания, ведь есть неоспоримые доказательства, что щенков действительно взорвали живыми, - говорит зоозащитница Светлана Кондрашова.

- Неужели появились результаты? Это ужасно, слов нет. Теперь самое главное - найти настоящих виновников. Не вешать огульные обвинения, а действительно разобраться - кто это сделал на самом деле. И пусть виновные понесут самое строгое наказание! - заявил директор школы №8 Халит Мусин.

- Это ужасно, я не верю, что дети могут быть такими жестокими. До последнего верил, что это все слухи и домыслы. Очень хочу верить в нашу полицию, что они действительно найдут истинных виновников, - признается отец одного из школьников, которого обвиняют в убийстве щенков, хотя подросток имеет алиби.

Осталось ответить на главный вопрос - кто же действительно взрывал щенков, и какое виновные понесут за это наказание. Окончательную точку в этом запутанном деле должна поставить полиция.

- Проверка продолжается, по ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

"КП-Уфа" следит за развитием событий.

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