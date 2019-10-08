Блондинка в законе: кассирша, обвиняемая в краже 25 млн рублей, в СИЗО сменила имидж

Вот уже два месяца Луиза Хайруллина из башкирского города Салават сидит в следственном изоляторе. После того как ее задержали с мужем и детьми на съемной квартире в Казани и вернули в Уфу из-за обвинения в присвоении около 25 миллионов из кассы банка, женщина успела кардинально изменить свою внешность.

СУДЬБА ДЕНЕГ НЕИЗВЕСТНА

В СИЗО Луиза перекрасилась в блондинку и сейчас уже ничем не напоминает растерянную женщину в наручниках, какой она была в момент задержания. Теперь Луиза смотрит на журналистов с вызовом и на все вопросы отвечает заученной фразой: «Без комментариев».

Даже со следователями экс-кассирша отказывается идти на контакт. Поэтому судьба похищенных миллионов по-прежнему остается загадкой. Луиза уже сменила трех адвокатов, последнего защитника Аллу Воропаеву на свои деньги нанял ее отец.

По просьбе своей доверительницы женщина отказывается комментировать ход расследования, но о самочувствии и настроении подзащитной все же поделилась.

- Условия содержания в следственном изоляторе стандартные, из одиночной камеры мою подзащитную перевели в общую, на содержание не жалуемся. Так что будем участвовать в суде и верить в справедливый приговор. Луиза очень скучает по своим дочерям, которые с нетерпением ждут ее дома, - рассказала адвокат в беседе с журналистами.

В следственном изоляторе Луиза Хайруллина пробудет как минимум до 4 ноября, следователи надеются, что до этого времени смогут расколоть предприимчивую кассиршу и убедить ее рассказать всю правду.

Сейчас Луиза Хайруллина находится в СИЗО

МУЖ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Хранит гордое молчание и супруг Луизы Марат Хайруллин. Ему только это и остается. Сначала мужчина заявил на федеральном ток-шоу: мол, это он, игроман несчастный, заставлял жену таскать пачки денег из банка, а потом проигрывал все в букмекерских конторах. Затем стал уверять, что все было сказано под давлением адвокатов жены, к краже денег он отношения не имеет и вообще – жертва обстоятельств.

Впрочем, у следователей на этот счет большие сомнения. Еще в июле было установлено, что на счет Марата регулярно падали крупные денежные суммы – до нескольких сотен тысяч рублей. Откуда у простого вахтовика такие «заработки», он объяснить не смог. Поэтому следователи все равно возбудили уголовное дело по соучастию в крупном хищении.

Сейчас Хайруллин сидит в родном Салавате под домашним арестом. После очередного заседания суда, ему разрешили свободно общаться с дочками и даже на два часа выходить из дома, чтобы забрать их из школы.

Девочки живут с отцом Луизы Рамилем Мулахметовым: мужчина временно оформил опеку на внучек. Он водит и забирает их из школы, отвозит на кружки и в бассейн, а также оберегает от назойливых расспросов соседей и журналистов. В свободное время – ездит в Уфу, чтобы навестить дочь. И хоть в свиданиях пока отказано, возит передачи и письма от девочек.

- По маме, конечно, скучают. Спрашивают, когда она вернется, - вздыхает Рамиль Мулахметов. – Зятек непутевый с ними каждый день старается видеться, спасибо ему и на этом. А про дочь и говорить не хочет. Чует мое сердце, что она одна будет расплачиваться за все фокусы мужа.