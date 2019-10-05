2019-10-05T14:51:46+03:00
Общество

«Едва откачали»: школьники, которых обвинили в убийстве щенков в Стерлитамаке, были на грани суицида

О состоянии подростков рассказали психологи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Народный гнев довел ребят до нервных срывовНародный гнев довел ребят до нервных срывов
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История с гибелью щенков в Стерлитамаке снова заставила общество обратить внимание на проблему детской жестокости. Напомним, именно подростков зоозащитница Светлана Кондрашова обвинила в смерти 11 щенков. После скандального поста женщины крупные федеральные паблики провели расследование и нашли «виновников», на которых мгновенно обрушился народный гнев. При этом пока доподлинно не известно, были ли они на месте расправы в тот злополучный вечер 21 сентября, когда произошло преступление. Следствию еще предстоит это выяснить.

БЫЛИ НА ГРАНИ

На очередном круглом столе, посвященном детской жестокости, о состоянии подростков рассказали представители республиканской психологической службы. Как сообщает портал Ufa1.ru, травля чуть не довела ребят до суицидальных мыслей.

- Школьников психологи едва «откачали», у них были самые настоящие нервные срывы. Они, эти дети, не состоят на учете, все хорошие, отзывчивые и добрые, из благополучных семей, — цитирует издание участника заседания, члена СПЧ Динара Зайнуллина.

В сложившейся ситуации Зайнуллин обвинил городскую администрацию и ее главу, мол, они поторопились выставить школьников виновными. Теперь мужчина намерен добиваться дисциплинарных взысканий.

ЧТО ЖЕ С ЭКСПЕРТИЗОЙ?

Тем временем общество ждет результатов официальной экспертизы, которая покажет, умерли щенки естественной смертью или их гибель на совести живодеров. В СМИ на днях появилась информация о том, что результаты уже известны - щенки умерли от болезней, но зоозащитница Светлана Кондрашова опровергла эту информацию.

- У меня другие данные на этот счет – щенята умерли не своей смертью, - сказала общественница.

Стали ли причиной гибели кутят петарды, как это сообщалось ранее, не известно. Ufa1.ru со ссылкой на представителя МВД по республике Альбину Еникееву сообщает, что следов пороха в помещении, где погибли щенки, не обнаружили.

Тем временем выжившие кутята идут на поправку. Им уже подыскали хозяев. Взять малышей себе готовы уборщица той самой школы №8 и чиновник, отвечающий за развитие спорта в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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