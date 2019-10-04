«Идут на поправку»: зоозащитница из Башкирии рассказала о состоянии выживших щенков

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-04T16:03:47+03:00

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В Башкирии не утихает скандал вокруг истории с убитыми щенками. Пока полиция и активисты разбираются, кто действительно виноват в гибели малышей, зоозащитница Светлана Кондрашова рассказала о состоянии двух выживших кутят.

- Щеночки ведут себя хорошо, кушают, крепнут, поправляются, - радуется общественница. - Уже есть желающие их забрать, но сейчас мы пока щенят не пристраиваем, они еще малюсенькие. Пока щенки не перейдут на твердую пищу, пока мы их не проглистогоним и не сделаем прививки, они не отдадутся.

Светлана Кондрашова рассказала, что стать любящими хозяевами для малышей изъявили желание уборщица той самой злосчастной школы №8 и чиновник, отвечающий за развитие спорта в Стерлитамаке.

- Мы вчера с ним встречались, он единственный, кто ведет себя как-то адекватно, хочет помочь, посодействовать в решении проблем. Мы даже вчера с ним проехали по заброшенным зданиям, которые он, якобы, готов посодействовать, чтобы нам их выделили под приют для бездомных животных. Дай Бог, чтобы это было правдой, - говорит зоозащитница.

На вопрос, что она думает по поводу громкой статьи в СМИ, якобы стали известны результаты экспертизы – и щенки якобы умерли естественной смертью, Светлана призналась, что «в ужасе от местной желтой прессы».

- Вы видели фото, видео – вы действительно думаете, что эти повреждения щенки могли получить от горячей пищи? Щенок лизнул кипяток и у него вот так разворотило всю морду? – возмущается женщина. – Еще раз повторю, как только я получу на руки официальные результаты экспертизы, я сразу их опубликую, и тогда все узнают правду!

ИСТОЧНИК KP.RU