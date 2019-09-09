2019-09-09T12:22:04+03:00
Политика

Радий Хабиров победил на выборах главы Башкирии

После обработки всех протоколов он получил 82,02% голосов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий Хабиров побеждает на выборах главы БашкирииРадий Хабиров побеждает на выборах главы БашкирииФото: Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров одержал уверенную победу на выборах главы Башкирии. После обработки 100% протоколов он набрал 82,02% голосов. Об этом сообщают представителей республиканской избирательной комиссии.

Цифра близка к данным экзит-поллов, согласно которым за Хабирова проголосовали 83% жителей ресублики. Как уже отмечалось ранее, второго тура в регионе не будет, поскольку для победы кандидату достаточно набрать 50% плюс один голос.

Второе место занял Юнир Кутлугужин от КПРФ, набрав 6,89%. Далее расположились Иван Сухарев (ЛДПР) – 4,53%, Зульфия Гайсина («Яблоко) – 1,53%, Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») – 1,23%, Рафис Кадыров («Патриоты России») – 1,1%, Владимир Барабаш («Граждаская сила») – 0,97%, Владимир Кобзев («Партия Пенсионеров») – 0,81%. По предварительной информации, явка в Башкирии составила более 65%.

Напомним, избирательные участки в республике в Единый день голосования работали на два часа дольше – с 7:00 до 21:00, а не с 8:00 до 20:00, как это было ранее. Всего в Башкирии работали 3434 участка, из них 37 – в местах временного пребывания.

В Башкирской столице власти города провели акцию «Уфа голосует». Для проголосовавших до 14 часов граждан организовали разные бонусы - от скидки на крупу до бесплатного посещения музеев и театров.

Напомним, что в Башкирию Радий Хабиров вернулся 11 ноября 2018 года. Тогда он сменил Рустэма Хамитова, который добровольно сложил полномочия главы региона. С 2016 до 2018 годы Хабиров работал главой подмосковного Красногорска. С 2009 по 2016 годы он курировал вопросы работы политических партий в Кремле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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