2019-09-08T20:30:45+03:00
Политика

Радий Хабиров: «В отпуск не пойду, впереди много работы»

По данным экзит-поллов Хабиров уверенно выиграл выборы главы Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде – Уфа» Радий Хабиров сообщил, что не собирается отдыхать после выборов.

- Радий Фаритович, вы практически 11 месяцев находились в статусе врио главы региона. Мы, журналисты, гадаем, что же изменится после выборов, когда эта приставка исчезнет? Что-то поменяется или, наоборот, останется прежним?

- Мне кажется, ничего не изменится. Я к этой работе отношусь серьезно, и для меня не было разделения, что я сейчас исполняющий обязанности, а потом меня изберут. Сохранятся те же темпы работы, те же обязанности. Только ответственность будет выше, потому что будет факт избрания. Единственное, чего я боюсь – чтобы, так скажем, «медные трубы» не увели куда-то в сторону. Но, я уже не молодой человек, так что думаю, мне это не грозит.

- У вас есть уже какие-то планы на первые месяцы после выборов? Может, отпуск хотите взять?

- Откровенно говоря, хотелось бы отдохнуть, потому что темп работы высокий. Но не очень получается. Может, где-нибудь в ноябре, если будет такая возможность. У меня все-таки семья есть. А пока, скажу так: у нас и сентябрь, и октябрь будут насыщенными. В октябре мероприятие, связанное с ШОС и БРИКС, а еще День республики, мы ведь празднуем столетие. Мне все говорили, что это только до выборов такой жесткий график, но в ближайшие месяцы темп будет еще выше.

- Когда к вам в голову впервые пришла такая мысль, что когда-нибудь вы сможете стать главой региона? Вы думали об этом, когда работали в команде Муртазы Рахимова?

- Скажем так, эта мысль ко мне не приходила, я как-то спокойно жил (смеется). Вы знаете, иногда к человеку не приходят в голову какие-то мысли, но внешнее окружение начинает их рисовать за тебя. В определенный момент, когда я уже переехал в Москву, меня уже «женили». Уже давно меня прочили в главы республики. Так сложилось, что долгое время, до настоящего момента, мое имя жило отдельно от меня самого, самостоятельной жизнью. Моим именем отнимали бизнес, дарили бизнес, женили, разводили, ну и так далее. Дошло до того, что это начало мешать ему на службе, делали даже замечание. Я тогда устал оправдываться, мол, это не я, мое имя живет своей жизнью.

- А как ваша супруга Каринэ отнеслась к вашему решению стать главой?

- Мы уже давно живем по принципу – делай, что должен и будь, что будет. На момент переезда в Башкирию я спокойно работал главой Красногорска. Когда стало известно (о переезде в Башкирию. – Ред.), мы точно также все это спокойно восприняли. Карина меня тогда поддержала. Она всегда считала, что так и будет, даже больше чем я. Я просто запрещал себе об этом думать. В свое время я говорил жене: я все силы отдаю Красногорску, но быть похороненным на торжественной аллее, где хоронят всех глав города – я не готов. Где-то мы с тобой в другом месте все равно поживем, говорил я, намекая на родину. Жена же по-женски рассуждает. Говорила мне тогда: «Я тебя и так не видела, а теперь точно видеться перестанем. Зато ты будешь счастливым человеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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