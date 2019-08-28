Бесплатный проезд, окулисты и скидки на крупу: как уфимцев зазывают на выборы

В преддверии очередных выборов главы Башкирии власти республики вместе с бизнес-сообществом устроили для жителей региона, пожелавших отдать свой голос, поощрительную программу.

Так, каждый, кто проголосует за своего кандидата 8 сентября с 7 до 2 часов дня, получит специальный бумажный браслет участника акции «Уфа выбирает». Его обладатель получит специальные скидки. Бонусы, к слову, тут самые разные. От «щедрой» скидки в 5% на крупы до бесплатных билетов в театры и музеи. Примечательно, что в уфимской поощрительной акции почти не участвуют федеральные магазины. Инициатива исходит от местных предпринимателей. С полным списком бонусов можно ознакомиться в официальном сообществе акции.

Для избирателей из Советского района Уфы приготовили еще один необычный сюрприз. С самого утра на участке №410 по улице Акназарова, 24 будут работать врачи – невролог, окулист, дерматолог и терапевт. Пришел поучаствовать в судьбе республики, и, между делом, проверил остроту зрения – очень удобно, особенно для электората пенсионного возраста.

Вот такие приглашения получили жители Советского района Уфы Фото: https://www.facebook.com/DenisKorolev1996

Впрочем, идея с привлечением граждан скидками и медосмотрами в республики не нова. Во время выборов в 2018 году на избирательных пунктах в разных районах Башкирии организовывали настоящие праздники – с песнями, угощениями и спортивными соревнованиями школьников. На одном из столичных участков и вовсе начали продавать колбасу со скидкой в 20%.

КСТАТИ

Наших любимых соседей из Татарстана на выборы приглашает… поющий эчпочмак. Глава Альметьевского района республики Тимур Нагуманов выложил забавное видео, в котором блюдо татарской и башкирской кухонь в тюбетейке незатейливой песней призывает избирателей приходить на избирательные участки 8 сентября.