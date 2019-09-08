По данным экзит-поллов Радий Хабиров одержал уверенную победу на выборах главы Башкирии

После закрытия избирательных участков в Башкирии стали известны результаты Exit-poll. Результаты озвучили в пресс-центре регионального Центризбиркома. Согласно этим данным, которые складываются из опросов проголосовавших граждан, действующий врио главы Башкирии Радий Хабиров одержал уверенную победу. За него проголосовали 83% опрошенных.

Центризбирком Башкирии сообщает, что явка в Единый день голосования составила 65,4% от общего числа зарегистрированных избирателей. Однако и это лишь предварительные данные, озвученные комиссией на 20:00 часов.

Напомним, в этом году избирательные участки в республике работали с 7 часов утра до 21:00 часов. В регионе работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания.

Предварительные итоги голосования озвучат уже утром, 9 сентября. Возможны также коррективы по явке избирателей.