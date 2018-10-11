2018-10-11T21:52:26+03:00
Политика

Новый врио главы Башкирии Радий Хабиров: кто такой, чем знаменит

Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. Досье.
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Радий Хабиров с 2016 года возглавлял Красногорск - фактическую столицу ПодмосковьяРадий Хабиров с 2016 года возглавлял Красногорск - фактическую столицу Подмосковья
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Вечером 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку с поста главы Башкирии. Поздним вечером президент России назначил на должность врио главы Башкирии мэра города Красногорск Радия Хабирова.

«Комсомольская правда» составила досье на нового руководителя республики.

РАДИЙ ХАБИРОВ. БИОГРАФИЯ.

Родился в 1964 году в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии. В 17 лет пошел работать на Ишимбайский завод транспортного машиностроения учеником фрезеровщика. В 1982-1984 годах служил в Советской армии, после чего поступил на юридический факультет БашГУ. Учился молодой Радий хорошо и уже в 1989 году стал ассистентом кафедры государственного права.

В начале 90-х Хабиров уехал в Турцию. Будущий врио главы Башкирии учился в магистратуре университета Билькент в Анкаре. В 1994 году вернулся в Уфу и стал старшим преподавателем юридического факультета. С 1998 по 2002 – замдекана юрфака.

Хабиров служил в армии с 1982 по 1984 год

Хабиров служил в армии с 1982 по 1984 год

Широкой общественности он стал известен в 2002 году, когда Хабиров возглавил Институт права БашГУ. Студентам новый руководитель нравился.

- Он был вполне прогрессивным и демократичным, - делится воспоминаниями бывшая студентка юрфака Алия. – Стал директором, когда я была на третьем курсе. Оставил впечатление молодого и современного руководителя.

В сентябре 2003 года Радий Хабиров возглавил Администрацию Президента Башкирии, работал под руководством Муртазы Рахимова. В республике тогда говорили, мол, Хабиров был последним, кто составил достойную конкуренцию Уралу Рахимову в плане влияния на власть.

В 2005 году Хабиров запомнился своим выходом к протестующим против монетизации льгот, тогда же руководителю администрации удалось предотвратить «парламентский путч», к которому, как писали тогда СМИ, мог быть причастен все тот же Урал Муртазович.

Радий Хабиров неоднократно выходил к протестующим

Радий Хабиров неоднократно выходил к протестующим

В июле 2008 года в Башкирии разгорелся скандал. Президент республики отправил в отставку Радия Хабирова, а местное отделение «Единой России» пригрозило ему исключением из партии. Но работу Хабиров себе нашел в Москве – его пригласили в управление президента России по внутренней политике.

С 2009 по 2016 год – заместитель начальника управления президента России по внутренней политике. С 2016 года – мэр города Красногорск.

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

ЧТО БУДЕТ С ФК «УФА» И ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ ХАМИТОВА

Об этом, конечно же, говорить рано. Радий Хабиров еще не вступил в должность и только знакомится с делами. Но первые выводы сделать можно.

Работая в Красногорске Хабиров активно поддерживал спорт, в том числе футбольный клуб «Зоркий». Кроме того, одним из давних друзей и помощников Хабирова является Ростислав Мурзагулов, автор бестселлера «Бабай всея Руси». Мурзагулова считают одним из инициаторов создания футбольного клуба «Уфа».

Так что за футбол уфимцам беспокоится вряд ли стоит.

Остальные проекты, в том числе Набережная, реализуются по давно утвержденным планам и в любом случае будут сданы в срок.

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