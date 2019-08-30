«Я оставила его в крапиве»: мать пропавшего годовалого малыша в Башкирии призналась, что выкинула ребенка

Стали известны шокирующие подробности поисков годовалого малыша, пропавшего в ночь на 29 августа в селе Исмаилово. Как только что рассказал источник «КП-Уфа», мать Тимура Хабирова дала следователям чистосердечные признания. Женщина рассказала, что ребенок не пропадал из собственной кроватки – она сама завернула его в одеяло, положила в коробку и вынесла на улицу, подальше от дома.

Источник уточнил, что во время следственных действий Юлию привезли на ее участок, чтобы та рассказала и показала, где именно исчез ребенок. Неожиданно женщина начала говорить.

- Я его вынесла живого, вот в этом лиловом одеялке. Прямо за домом растет огромный куст крапивы – и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать, - передает собеседник «КП-Уфа» слова женщины на допросе, - вот только ей никто не поверил. Даже если бы ребенок действительно был жив и уполз – на месте должно было остаться то самое одеяло, но его нигде нет. Как, впрочем, и самого Тимура.

Поиски мальчика продолжаются

Юлия показала и место, где оставила ребенка – это примерно в 70 метрах от пруда и неподалеку от ее собственного дома. Где именно сейчас ребенок, что толкнуло мать на такой страшный поступок, и действительно ли женщина оставила его без присмотра, но живым – разбираются следователи. Малыш до сих пор не найден, но его поиски продолжаются. Волонтеры на ночь свернули поиски, чтобы продолжить их с самого утра.

СВЕКРОВЬ НЕ ВЕРИТ, ЧТО ЮЛИЯ МОГЛА ТАК ПОСТУПИТЬ С СЫНОМ

Свекровь Юлии призналась, что услышала страшную новость по телевизору, но до сих пор находится в шоке и не верит, что ее сноха, которая всегда казалась образцовой матерью, могла так поступить со своим ребенком.

Напомним, что годовалый Тимур Хабиров пропал в ночь на 29 августа. Его мать рассказала полицейским, что положила сына спать в зале, ночью покормила его кефиром, а когда проснулась рано утром – то кроватка малыша была уже пуста. На поиски ребенка немедленно выдвинулись полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и неравнодушные сельчане. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В качестве подозреваемых в отделение на допрос привезли мать ребенка, ее бывшего сожителя (по совместительству отца ребенка), а также неизвестного 39-летнего мужчину (предположительно, ухажера матери). Следователи отрабатывали самые разные версии – от похищения до убийства, и кажется, клубок странных событий стал распутываться.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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