Смеявшиеся над своей зарплатой медики роддома из Башкирии потеряли стаж, льготы и отпуска

Не утихает шумиха вокруг медиков салаватского роддома, которые прошлой весной прославились тем, что аплодировали и громко смеялись, услышав цифры своей «большой зарплаты». На этот раз врачи могут потерять стаж, льготы и отпуска. Все из-за того, что в конце июня роддом передали городской больнице. Все гарантии и компенсации за работу во вредных условиях медработники могут потерять, поэтому им снова приходится бороться за свои права. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в профсоюзе работников здравоохранения.

ОБЕЩАЛИ ОДНО, ПОЛУЧИЛИ ДРУГОЕ

Расторгнув концессионное соглашение с ЗАО «Генус», республиканское правительство передало Салаватский роддом в состав городской больницы. Медикам обещали – при переходе в больницу им сохранят выплаты и гарантии за вредность. Новый главврач Салават Мурзагулов с доводами профсоюза согласился, ведь врачи не виноваты, что их роддом три года реорганизуют.

Но на деле как оказалось «бонусы» сохранить не удастся, потому что роддом вошел в структуру городской больницы как вновь созданное обособленное структурное подразделение. Теперь гарантии и компенсационные выплаты за вредность по закону устанавливаются только после того, как оценят условия труда. Данный процесс длительный и занимает до полугода.

Мурзагулов и рад пойти на встречу медработникам, но бюрократия не дает это сделать быстро. По графику оценку роддома в больнице проведут не раньше ноября, поскольку нужно сформировать бюджет, техническое задание, провести торги.

Родильный дом уже трижды менял форму собственности, и каждый раз страдают рядовые медики.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

За последние три года салаватский городской родильный дом трижды менял форму собственности. В 2016 году в рамках оптимизации он потерял статус самостоятельной организации, тогда его присоединили к городской больнице. Через два года правительство республики подписало концессионное соглашение, и роддом стал частным. Согласно условиям договора, новые владельцы должны были в течение 23 лет вложить в роддом порядка 280 миллионов рублей – сделать ремонт и обновить медицинское оборудование. Выгоду же инвесторы планировали получать путем оказания платных услуг.

Но такие глобальные изменения не вдохновили работников роддома. По сути, их никто не спрашивал, хотят ли они работать по новым правилам. А стоило, так как это привело к настоящей войне медиков с новым руководством.

Причин недовольства было много. Во-первых, медики, работающие в государственных больницах, получают льготы и могут раньше выйти на пенсию. Работники частных больниц на эти бонусы рассчитывать не могут. Во-вторых, почти 400 жительниц Салавата, работающие в системе ФСИН и МВД, остались без медицинской помощи. Здесь вновь свою роль сыграл статус роддома - сотрудники силовых структур не могут получать помощь в частных клиниках.

Война между сотрудниками больницы и частными владельцами длилась почти год. В марте 2019 года, когда Интернет облетел ролик, на котором врачи хохочут над своей «высокой» зарплатой, была вероятность, что судьба противостояния решится. Однако они снова столкнулись с трудностями.

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