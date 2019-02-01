Салаватский роддом могут вернуть государству: договор готовы расторгнуть

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-01T10:08:51+03:00

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В руководстве компании-концессионера салаватского роддома заявили, что они готовы разорвать договор.

Напомним, что вокруг единственного в городе роддома началась весьма непростая ситуация. В соцсетях появилась информация о том, что из медицинского учреждения уволилось большинство сотрудников. Поднялась шумиха, многие жители города остались недовольны переходом роддома в частные руки.

- Мы обратились к Радию Хабирову. Мы одновременно готовы как продолжить, так и расторгнуть договор концессии. Сейчас, вместо того, чтобы работать, нашим сотрудникам приходится объяснять ситуацию в СМИ. Мы пытаемся объяснить сложившуюся ситуацию фактами, а не эмоциями. Два года назад мы начали проект, чтобы сделать вклад в развитие роддома, - сказал представитель компании- концессионера Булат Магадиев.

ИСТОЧНИК KP.RU