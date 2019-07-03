Смеющихся над своей зарплатой медиков из салаватского роддома приняли на работу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-03T10:36:53+03:00

Реакция медиков на показатели по зарплате говорит сама за себя

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В Салаватском роддоме прошла встреча главврача городской больницы Салавата Мурзагулова и коллектива АНО «Перинатальный центр». Руководство горбольницы подтвердило решение о готовности принять на работу всех медиков родильного центра. На данный момент поступило 104 заявления о приеме на работу. Завтра, 4 июля, сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей.

Напомним, нашумевшая история, связанная с зарплатами в роддоме Салавата произошла в марте 2019 года. Тогда в город приехал Совет по правам человека. На встрече присутствовали начальство и работники медучреждения. Руководитель роддома назвала делегатам завышенные показатели по зарплатам. Далекая от реальности статистика ошарашила и насмешила рядовых медиков. Разразился скандал, который привел к тому, что государственно-частное партнерство было расторгнуто. Точкой в истории стал переход медиков на работу в горбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU